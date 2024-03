ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ను టీమిండియా 4-1 తేడాతో కైవసం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తొలి టెస్ట్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా.. ఆతర్వాత అనూహ్యంగా పుంజుకుని వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి, సిరీస్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఈ సిరీస్‌లో టీమిండియా అన్ని విభాగాల్లో అద్భుతంగా రాణించి, పటిష్టమైన ఇంగ్లండ్‌ను మట్టికరిపించింది.

విరాట్‌ కోహ్లి, మొహమ్మద్‌ షమీ లాంటి సీనియర్లు ఈ సిరీస్‌కు దూరమైనప్పటికీ వారి స్థానాలకు భర్తీ చేస్తూ యువ ఆటగాళ్లు దుమ్మురేపారు. ఈ సిరీస్‌లో టీమిండియా కుర్ర బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. యశస్వి జైస్వాల్‌, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌, దృవ్‌ జురెల్‌, దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ లాంటి అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని జట్టులో సీనియర్ల స్థానాన్ని ప్రశ్నార్దకంగా మార్చారు.

బౌలింగ్‌ విషయానికొస్తే.. సీనియర్లు అశ్విన్‌, రవీంద్ర జడేజాలకు ఈ సిరీస్‌ చిరకాలం గుర్తుండిపోతుంది. కుల్దీప్‌, బుమ్రా అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి తమ సత్తా నిరూపించుకున్నారు. దృవ్‌ జురెల్‌ బ్యాటర్‌గానే కాకుండా వికెట్‌కీపర్‌గానూ రాణించి పంత్‌ స్థానానికి ఎసరుపెట్టేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ సిరీస్‌ మొత్తంలో ఒక్క రజత్‌ పాటిదార్‌ మినహాయించి టీమిండియాకు అన్ని శుభాలే జరిగాయి.

