వైజాగ్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో భారీ సెంచరీ (179) చేసి ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగిస్తున్న టీమిండియా భవిష్యత్ తార, యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో సిక్సర్‌ కొట్టి సెంచరీ పూర్తి చేసిన జైస్వాల్‌.. భారత్‌ తరఫున టెస్ట్‌ల్లో సిక్సర్‌తో సెంచరీ మార్కును అందుకున్న 16వ ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

Reaching a Test Hundred with a SIX for India

Umrigar

Kapil Dev

Tendulkar (6 times)

Azharuddin

Dravid

Sehwag

Irfan Pathan

Gambhir (2 times)

MS Dhoni

Harbhajan

KL Rahul (twice)

Rohit (3 times)

Ashwin

Pujara

Pant (2 times)

JAISWAL

