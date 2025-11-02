 ఆసీస్‌తో మూడో టీ20.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌ | IND VS AUS 3rd T20I Live Updates And Highlights | Sakshi
ఆసీస్‌తో మూడో టీ20.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌

Nov 2 2025 1:19 PM | Updated on Nov 2 2025 1:27 PM

IND VS AUS 3rd T20I Live Updates And Highlights

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌
హోబర్ట్‌ వేదికగా ఇవాళ (నవంబర్‌ 2) భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా తలపడుతున్నాయి. ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. 

ఈ మ్యాచ్‌ కోసం భారత్‌ మూడు మార్పులు చేసింది. జితేశ్‌ శర్మ, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చారు. ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్‌లో ఓ మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. హాజిల్‌వుడ్‌ స్థానంలో సీన్‌ అబాట్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు.

ఆస్ట్రేలియా: మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్ (వికెట్‌కీపర్‌), టిమ్ డేవిడ్, మిచెల్ ఓవెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మాథ్యూ షార్ట్, సీన్ అబాట్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, నాథన్ ఎల్లిస్, మాథ్యూ కుహ్నెమాన్

భారత్‌: శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, జితేష్ శర్మ (వికెట్‌కీపర్‌), శివం దుబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా

చదవండి: IND vs SA: వారెవ్వా అన్షుల్‌!.. ఉత్కంఠ పోరులో సౌతాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన భారత్‌

