సాక్షి, హైదరాబాద్: ఆస్ట్రేలియాలోని బాండీ బీచ్లో యూదులపై కాల్పులు జరిపిన ఐసిస్ ఉగ్రవాది, హైదరాబాదీ సాజిద్ అక్రమ్ గురించి పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. సాజిద్పై కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. కాగా, ఆస్ట్రేలియాలో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ వీసా కోసం సాజిద్ 27 సార్లు ప్రయత్నించినట్టు గుర్తించారు. 2012లో చివరిసారిగా హైదరాబాద్కు వచ్చినట్టు తెలిసింది.
సాజిద్కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లోని టోలిచౌకిలో పుట్టి పెరిగిన సాజిద్ అక్రమ్ తండ్రి ఆర్మీ ఉద్యోగి. బీకాం పూర్తి చేసుకున్న అక్రమ్ ఉద్యోగ అన్వేషణలో భాగంగా 1998 నవంబర్లో స్టూడెంట్ వీసాతో ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాడు. అక్కడే సాజిద్ 1999లో యూరోపియన్ మహిళ వెనెరా గ్రోసోని వివాహం చేసుకున్నాడు. తొలుత అక్కడ అమలులో ఉన్న సాధారణ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట 2000 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఇక్కడ సాజిద్ తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో మరోసారి నిఖా జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. వీరి కుమారుడు నవీద్ అక్రమ్ (24) తండ్రితో కలిసి మారణకాండలో పాల్గొన్నాడు. వీరికి ఒక కుమార్తె ఉంది. పెళ్లి, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో కుటుంబసభ్యులతో విబేధాలు రావడంతో సాజిద్ అక్రమ్ తన కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో దాదాపు సంబంధాలు తెంచుకున్నట్లు తెలిసింది.
అప్పట్లో కొద్దిరోజులు టోలిచౌకీలో ఉండి దూద్బౌలీలో కొన్ని స్థిరాస్తుల్ని విక్రయించి వెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఉగ్రవాద బాటపట్టిన సాజిద్, నవీద్ భవిష్యత్తులో ఎదుర్కోబోయే పరిణామాలను ముందే ఊహించి ఉంటారని నిఘా వర్గాలు చెప్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సాజిద్ ఆస్తిపాస్తుల్లో తనకు ఉన్న వాటాలను గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే వెనెరాకు బదిలీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
సాజిద్ వివరాలు ఇలా..
1998 నవంబర్ 8న స్టూడెంట్ వీసాపై ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన సాజిద్.
ఆస్ట్రేలియాలో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ వీసా కోసం 27 సార్లు ప్రయత్నించిన సాజిద్.
2000 సంవత్సరంలో వెన్నసాను వివాహం చేసుకున్న సాజిద్.
2001లో పార్ట్నర్ వీసా మార్చుకున్న సాజిద్.
2008లో రెసిడెంట్ రిటన్ వీసా పొందిన సాజిద్.
27 సార్లు ప్రయత్నం తర్వాత రెసిడెంట్ రిటన్ వీసా పొందిన సాజిద్.
27 ఏళ్లుగా ఇండియా రాకపోకలపై ఆరా తీస్తున్న అధికారులు.
2012లో చివరిసారిగా హైదరాబాద్ రాక.
నవీద్ 2019లో సిడ్నీలోని అల్–మురాద్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరి అరబిక్ నేర్చుకున్నాడు.
అంతకుముందే.. 2018లో హైదరాబాద్లో ఆస్తిని అమ్మి ఆస్ట్రేలియాలో ఇల్లు కొనుగోలు.
2022 తర్వాత సాజిద్ ఇండియాకు రాలేదు. తండ్రి మరణించినా, కుటుంబంలో ఇతర శుభకార్యాలకు హాజరుకాలేదు.
ఇదిలా ఉండగా.. బాండీ బీచ్ మారణహోమంలో పాల్గొన్న ఇరువురిలో సాజిద్ పోలీసుల కాల్పుల్లో చనిపోగా, నవీద్ గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇతడిపై న్యూ సౌత్ వేల్స్ పరిధిలోని బాండీ బీచ్ పోలీసులు మొత్తం 59 నేరాలకు పాల్పడినట్లు అభియోగాలు మోపారు. వీటిలో 15 హత్యలు, ఒక ఉగ్రవాద చర్యకు సంబంధించినవీ ఉన్నాయి. సాజిద్, నవీద్లు వినియోగించిన కార్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాజిద్ వినియోగించిన కారులో ఆరు తుపాకులు, రెండు ఐసిస్ జెండాలు ఉన్నాయి.