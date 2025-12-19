 ఫ్రీలాంచ్‌ ఆఫర్‌ పేరుతో మోసం.. కాకర్ల శ్రీనివాస్‌ అరెస్ట్‌ | Free Launch Offer Fraud: Kakarla Srinivas Arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్రీలాంచ్‌ ఆఫర్‌ పేరుతో మోసం.. కాకర్ల శ్రీనివాస్‌ అరెస్ట్‌

Dec 19 2025 9:32 AM | Updated on Dec 19 2025 9:44 AM

Free Launch Offer Fraud: Kakarla Srinivas Arrested

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఫ్రీలాంచ్‌ ఆఫర్‌ పేరుతో 300 కోట్లు మోసం చేసిన కాకర్ల శ్రీనివాస్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. చెన్నైలో అరెస్ట్‌ చేసిన  ఈడీ అధికారులు.. హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. ఫ్రీలాంచ్‌ ఆఫర్‌ పేరిట ఇంటి కొనుగొలు దారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిన శ్రీనివాస్‌.. ఇళ్లను ఇవ్వకుండా మోసం చేశారు. ఈడీ కేసు నమోదుతో ఆయన పరారైన శ్రీనివాస్‌ను ఈడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

జయత్రి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, దాని మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కాకర్ల శ్రీనివాస్, అనుబంధ సంస్థలపై PMLA, 2002 కింద కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ప్రీలాంచ్‌ స్కీమ్‌ పేరిట గృహ కొనుగోలుదారులను మోసం చేసిన కేసులో అరెస్టై.. బెయిల్‌ మీద బయటకు వచ్చిన శ్రీనివాస్‌ పరారయ్యారు. ఎట్టకేలకు ఆయన్ని చెన్నైలో ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు.


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అడివి శేష్‌ ‘డెకాయిట్‌’ చిత్రం టీజర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి సహస్ర ఘటాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 3

పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన హీరోయిన్‌ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఛాంపియన్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్‌లో చిల్ అవుతోన్న మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు.. ఫోటోలు

Video

View all
Konda Rajiv Serious Comments On Yellow Media And Chandrababu 1
Video_icon

రుషికొండ భవనం.. ఏపీ వైట్ హౌస్
TDP Faction Clash In Srikakulam District 2
Video_icon

టీడీపీలో వర్గ విభేదాలు!
Violence Erupts After Student Leader Sharif Osman Hadi Dies 3
Video_icon

బంగ్లాదేశ్ లో అల్లర్లు.. మీడియా సంస్థలపై దాడి
Magazine Story On YSRCP Historic Koti Santhakala Sekarana 4
Video_icon

కోటి సంతకాల ఉద్యమాన్ని సునామీగా మార్చిన ఏపీ ప్రజలు
Snowfall Shortage In Manali Himachal Pradesh 5
Video_icon

మనాలిలో మంచు కరువు!
Advertisement
 