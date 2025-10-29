 శతక్కొట్టిన స్టీవ్‌ స్మిత్‌ | Steve Smith Slams Century Before Ashes 2025-26, Sends Strong Warning to England | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శతక్కొట్టిన స్టీవ్‌ స్మిత్‌.. యాషెస్‌ సిరీస్‌కు ముందు ఇంగ్లండ్‌కు వార్నింగ్‌

Oct 29 2025 12:24 PM | Updated on Oct 29 2025 12:50 PM

HUNDRED FOR STEVE SMITH IN SHEFFIELD SHIELD

యాషెస్‌ సిరీస్‌కు (Ashes Series 2025-26) ముందు ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (Steve Smith) సింహ గర్జన చేశాడు. షెఫీల్డ్‌ షీల్డ్‌ టోర్నీలో భాగంగా క్వీన్స్‌లాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. న్యూ సౌత్‌ వేల్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న స్మిత్‌.. 158 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో మూడంకెల మార్కును చేరాడు.

ఈ సెంచరీతో యాషెస్‌ తొలి టెస్ట్‌కు ముందు ప్రత్యర్ది ఇంగ్లండ్‌కు స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ మెసేజ్‌ పంపాడు. ఐదు మ్యాచ్‌ల యాషెస్‌ సిరీస్‌లో తొలి టెస్ట్‌ పెర్త్‌ వేదికగా నవంబర్‌ 21 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో స్మిత్‌ ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌ ఫిట్‌గా లేకపోవడంతో క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా స్మిత్‌కు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పజెప్పింది.

తొలి టెస్ట్‌ కోసం ఆసీస్‌ జట్టును ప్రకటించాల్సి ఉంది. 2018లో సాండ్‌పేపర్ వివాదం తర్వాత స్మిత్‌ కెప్టెన్సీ కోల్పోయాడు. అప్పటి నుంచి వైస్ కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతూ ఆరు టెస్టుల్లో తాత్కాలిక నాయకత్వం వహించాడు. సాధారణ ఆటగాడిగా కంటే కెప్టెన్‌గా స్మిత్‌ బ్యాటింగ్‌ రికార్డు అద్భుతంగా ఉంది. సాధారణ ఆటగాడిగా అతని సగటు 49.9గా ఉంటే, కెప్టెన్‌గా అది 68.98గా ఉంది.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. క్వీన్స్‌లాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న న్యూ సౌత్‌ వేల్స్‌ రెండో రోజు మూడో సెషన్‌ సమయానికి 2 వికెట్ల నష్టానికి 303 పరుగులు చేసింది. స్టీవ్‌ స్మిత్‌తో పాటు కర్టిస్‌ ప్యాటర్సన్‌ (112) సెంచరీ పూర్తి చేసుకొని బ్యాటింగ్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. న్యూ సౌత్‌ వేల్స్‌కే ఆడే ఆసీస్‌ యువ ఓపెనర్‌ సామ్‌ కొన్‌స్టాస్‌ 10 పరుగులకే ఔటై నిరాశపరిచాడు.

చదవండి: బట్లర్‌ మరో ఆడుగు ముందుకు..!

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 