టీమిండియా కెప్టెన్‌ దురుసు ప్రవర్తన.. ఐసీసీ చర్యలు

భారత మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌పై ఐసీసీ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. బంగ్లాదేశ్‌తో నిన్న (జులై 22) జరిగిన మూడో వన్డేలో అంపైర్‌ నిర్ణయంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ.. బ్యాట్‌తో వికెట్లను కొట్టనందుకు గాను, అలాగే ప్రజెంటేషన్‌ సెర్మనీ సందర్భంగా అంపైర్లపై తీవ్రస్థాయి ఆరోపణలు చేసినందుకు గాను హార్మన్‌కు ఐసీసీ జరిమనా విధించింది .

Harmanpreet Kaur was not happy with the decision 👀 #HarmanpreetKaur #IndWvsBangW #INDvWI pic.twitter.com/ZyoQ3R3Thb

హర్మన్‌ వ్యవహరించిన తీరును దురుసు ప్రవర్తనగా పేర్కొన్న ఐసీసీ.. ఆమె మ్యాచ్‌ ఫీజ్‌లో 75 శాతం కోత విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. హర్మన్‌ ప్రవర్తనను లెవెల్‌ 2 అఫెన్స్‌ కింద పరిగణించిన ఐసీసీ.. ఆమెకు 4 డీ మెరిట్‌ పాయింట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

Indian Captain Harmanpreet Kaur blasts Bangladesh Cricket board, calls the umpiring and management pathetic.

She also exposed the board for insulting the members of the Indian high commission by not inviting them on the stage.

Sherni standing up for 🇮🇳 without any fear. pic.twitter.com/HNHXB3TvdW

