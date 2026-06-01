 ఐపీఎల్‌ 2026 చెత్త జట్టు.. కెప్టెన్‌గా హార్దిక్‌.. స్కై కూడా చోటు | Hardik Pandya To Captain, Suryakumar Yadav In: Flop XI Of IPL 2026 | Sakshi
ఐపీఎల్‌ 2026 చెత్త జట్టు.. కెప్టెన్‌గా హార్దిక్‌.. స్కై కూడా చోటు

Jun 1 2026 12:32 PM | Updated on Jun 1 2026 12:38 PM

Hardik Pandya To Captain, Suryakumar Yadav In: Flop XI Of IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన తర్వాత ఈ సీజన్‌లో నిరాశపరిచిన ఆటగాళ్లతో ఒక "ఫ్లాప్‌ జట్టు" రూపొందించబడింది. క్రెక్స్‌ అనే ప్రముఖ ఇంగ్లీష్‌ వెబ్‌సైట్‌ రూపొందించిన ఈ జట్టులో అనూహ్యంగా పెద్ద పెద్ద స్టార్లు చోటు దక్కించుకున్నారు. కెప్టెన్‌గా ముంబై ఇండియన్స్‌ను లీడ్‌ చేసిన హార్దిక్‌ పాండ్యా ఎంపిక కాగా.. ఆశ్చర్యకరంగా పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ ప్రియాంశ్‌ ఆర్య పేరు ఈ జట్టులో ప్రత్యక్షమైంది.

ప్రియాంశ్‌ మినహా మిగతా ప్లేయర్ల పేర్లు ఊహించినవే అయినా, ఒకరిద్దరి పేర్లు తొలగించి ఉండాల్సిందన్న భావన కలిగింది. అలాంటి వారిలో సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ పేరు ఒకటి. రుతు ఈ సీజన్‌లో అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణించలేకపోయినా, 337 పరుగులు చేసి పర్వాలేదనిపించాడు.

ప్రియాంశ్‌ ఆర్య సైతం ఈ సీజన్‌లో 364 పరుగులు సాధించినా, నిలకడలేమి అతన్ని ఈ జట్టులో చేర్చింది. టాపార్డర్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ పేరు ఊహించిందే.

మిడిలార్డర్‌లో ఈ సీజన్‌ వైఫల్యాధికుల పేర్లు ఉన్నాయి. లక్నో తరఫున ఘోర ప్రదర్శన చేసిన పూరన్‌, వైఫల్యాలకు కేర్‌ ఆఫ్‌ అడ్రస్‌గా మారిన అదే జట్టు కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌, డ్రాప్‌ క్యాచ్‌లతో ఈ సీజన్‌లో హైలైట్‌ అయిన పంజాబ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ శశాంక్‌ సింగ్‌, అదే జట్టు మరో ఆల్‌రౌండర్‌ మార్కో జన్సెన్‌ ఫ్లాప్‌ జట్టు మిడిలార్డర్‌లో చోటు దక్కించుకున్నారు.

కెప్టెన్‌గా, వ్యక్తిగతంగా దారుణంగా విఫలమైన హార్దిక్‌ పాండ్యా ఈ ఫ్లాప్‌ జట్టుకు ఫస్ట్‌ ఛాయిస్‌ కెప్టెన్‌ అయ్యాడు.

బౌలింగ్‌ విభాగానికొస్తే.. ఈ విభాగం కూడా స్టార్లతో నిండింది. మరిముఖ్యంగా టీమిండియా స్టార్లంతా ఈ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఆల్‌రౌండ్‌గా మిక్స్‌డ్ సీజన్ కలిగిన అక్షర్‌ పటేల్‌.. వికెట్లు లేకా, ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్న కుల్దీప్‌ యాదవ్‌.. వికెట్ల కోసం​ కళ్లకు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూసిన బుమ్రా, వికెట్లు తీయగలిగినా ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్న అర్షదీప్‌ సింగ్‌ ఈ ఫ్లాప్‌ టీమ్‌లో చోటు దక్కించుకున్నారు.

మొత్తంగా హార్దిక్, సూర్యకుమార్, బుమ్రా, పంత్ వంటి పెద్ద పేర్లు ఈ జట్టులో ఉండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

ఇదిలా ఉంటే, నిన్న (మే 31) జరిగిన ఐపీఎల్‌ 2026 ఫైనల్లో ఆర్సీబీ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది, వరుసగా రెండో ఎడిషన్‌లో ఛాంపియన్‌గా అవతరించిన విషయం తెలిసిందే. క్రెక్స్‌ ప్రకటించిన ఫ్లాప్‌ జట్టులో ఛాంపియన్‌, రన్నరప్‌ ఆర్సీబీ, గుజరాత్‌ జట్లలో నుంచి ఒక్కరికి కూడా చోటు దక్కలేదు.

