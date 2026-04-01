 GT vs PBKS This is beyond my understanding: Indian legend on Siraj
Sakshi News home page

Trending News:

సిరాజ్‌ జట్టులో ఎందుకున్నట్లు?.. టీమిండియా దిగ్గజం

Apr 1 2026 3:42 PM | Updated on Apr 1 2026 3:56 PM

GT vs PBKS This is beyond my understanding: Indian legend on Siraj

ఐపీఎల్‌-2026 టోర్నీ తొలి మ్యాచ్‌లోనే గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో మంగళవారం నాటి మ్యాచ్‌లో గిల్‌ సేన మూడు వికెట్ల తేడాతో ఓటమిపాలైంది. ఈ నేపథ్యంలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ యాజమాన్యంపై టీమిండియా స్పిన్‌ దిగ్గజం హర్భజన్‌ సింగ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

ముఖ్యంగా పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ సేవలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదంటూ నాయకత్వ బృందాన్ని భజ్జీ తప్పుబట్టాడు. పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడిన గుజరాత్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగి.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులు చేసింది.

రెండు ఓవర్లు వేసి 
అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్‌ 19.1 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 165 పరుగులు చేసి గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత కీలక పేసర్లలో ఒకడైన గుజరాత్‌ బౌలర్‌ సిరాజ్‌ రెండు ఓవర్లు వేసి పదిహేను పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయలేకపోయాడు. కొత్త బంతితో రంగంలోకి దిగిన అతడు.. ఆ తర్వాత మళ్లీ బౌలింగ్‌కు రాలేదు.

ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ హర్భజన్‌ సింగ్‌ టైటాన్స్‌ యాజమాన్య వైఖరిని విమర్శించాడు. ‘‘ఈ మ్యాచ్‌లో మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ ఎక్కువగా బౌలింగ్‌ చేయనేలేదు. ఇలా ఎందుకు జరిగిందో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు.

సిరాజ్‌ జట్టులో ఎందుకున్నట్లు?
అతడితో కేవలం రెండు ఓవర్లే వేయించారు. నిజానికి నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేయించాల్సింది. గాయం కారణంగానా? లేదంటే మరే ఇతర కారణాల వల్ల అతడిని పక్కనపెట్టారో తెలియదు. ఏదేమైనా అతడు మరో రెండు ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసి ఉంటే ఫలితం వేరుగా ఉండేది’’ అని భజ్జీ అభిప్రాయపడ్డాడు.

కాగా పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ బౌలర్లలో ప్రసిద్‌ కృష్ణ మూడు వికెట్లు తీయగా.. కగిసో రబడ, అశోక్‌ శర్మ, రషీద్‌ ఖాన్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ తలా ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. అయితే, పంజాబ్‌ బ్యాటర్‌ కూపర్‌ కన్నోలి మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ (44 బంతుల్లో 72 నాటౌట్‌)తో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంతో గుజరాత్‌కు పరాభవం తప్పలేదు. 

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 5

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Shocking Comments On Kollu Ravindra News Channels 1
Video_icon

కేవలం నీ డబ్బా కోసం.. నెలకు 85 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆరు న్యూస్ ఛానల్స్..
Innova Car Hits Lorry In Palasa Srikakulam District 2
Video_icon

అదుపు తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు..
Big Shock To Taxpayers IT Refund Stopped 3
Video_icon

ట్యాక్స్ పేయర్లకు ఊహించని షాక్.. 1.30 లక్షల మందికి రీఫండ్స్ నిలిపివేత
BRS Leaders Protest Against DCC President Anksha Reddy At Gajwel 4
Video_icon

గజ్వేల్ లో టెన్షన్ టెన్షన్..
Cricket Players Fight In Vishakapatnam 5
Video_icon

మాట్లాడుకుందాం రమ్మని పిలిచి కత్తితో పొడిచారు..
Advertisement
 