 ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. వన్డేల్లో భారీ స్కోర్‌! భార‌త్ రికార్డు స‌మం | England Breach 400-Run Mark vs South afrcia in 3rdi odi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SA vs ENG: ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. వన్డేల్లో భారీ స్కోర్‌! భార‌త్ రికార్డు స‌మం

Sep 7 2025 8:44 PM | Updated on Sep 7 2025 8:44 PM

England Breach 400-Run Mark vs South afrcia in 3rdi odi

సౌతాంప్టన్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న నామ‌మాత్ర‌పు మూడో వ‌న్డేలో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్లు జూలు విధిల్చారు. సిరీస్ కోల్పోయిన క‌సిని ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లో చూపించేశారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇంగ్లండ్ నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల నష్టానికి 414 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది.

తొలుత ఇంగ్లండ్‌కు ఓపెనర్లు బెన్‌ డకెట్‌(31), జేమీ స్మిత్‌(48 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో 62) తొలి వికెట్‌కు 58 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్‌(96 బంతుల్లో 6 ఫోర్లతో 100), యువ ఆటగాడు జాకబ్‌ బెతల్‌( 82 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 110) సెంచరీలతో కదం తొక్కారు.

 వీరిద్దరూ మూడో వికెట్‌కు 181 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. రూట్ ఆచితూచి ఆడితే.. స్మిత్ మాత్రం టీ20 తరహాలో తన ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగించాడు. బెతల్‌కు ఇదే తొలి వన్డే సెంచరీ కావడం విశేషం. వీరిద్దరూ ఔటయ్యాక జోజ్ బట్లర్‌(62 నాటౌట్‌), విల్ జాక్స్ మెరుపులు మెరిపించారు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కార్బిన్ బాష్‌, కేశవ్ మహారాజ్ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు. సౌతాఫ్రికా అరంగేట్ర పేసర్ యూసఫ్ వికెట్ ఏమీ తీయకుండా 80 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో భారీ స్కోర్ సాధించిన ఇంగ్లండ్ ఓ అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో అత్యధిక సార్లు 400కు పైగా స్కోర్లు సాధించిన రెండో జట్టుగా టీమిండియా సరసన ఇంగ్లండ్ నిలిచింది. ఇంగ్లండ్ 7 సార్లు 400 ప్లస్ స్కోర్లు చేయగా.. భారత్ కూడా సరిగ్గా ఏడు సార్లు 400కు పైగా స్కోర్లు నమోదు చేసింది. ఈ జాబితాలో సౌతాఫ్రికా (8 సార్లు) అగ్రస్ధానంలో ఉంది.
చదవండి: ఖాళీ కడుపుతోనే పాక్‌పై సెంచరీ చేశా: వీరేంద్ర సెహ్వాగ్
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 2

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 3

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

ఎరుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 1
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 2
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 3
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 4
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Pinjarakonda Tribals Demand For Bridge 5
Video_icon

ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నాం
Advertisement
 