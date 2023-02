క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇద్దరే ఇద్దరు, అందులో మన వాడు.. ఆ చారిత్రక ఘట్టానికి 24 ఏళ్లు

Anil Kumble 10 Wickets Haul Vs Pakistan: క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఫిబ్రవరి 7వ తేదీకి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. 1999వ సంవత్సరంలో ఈ తేదీన ఢిల్లీ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా దిగ్గజ లెగ్‌ స్పిన్నర్‌ అనిల్‌ కుంబ్లే ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో 10కి 10 వికెట్లు (10/74) పడగొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు. 146 ఏళ్ల టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇలా జరగడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. 1956లో ఇంగ్లండ్‌ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ జిమ్‌ లేకర్‌ ఆస్ట్రేలియాపై ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో 10 వికెట్ల ఘనత (10/53) సాధించగా, ఆ ఘనతను తిరిగి 43 ఏళ్ల తర్వాత అనిల్‌ కుంబ్లే రెండో సారి నమోదు చేశాడు.

కుంబ్లే సాధించిన ఈ ఘనతకు నేటితో 23 పూర్తై 24 ఏళ్లు పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో కుంబ్లే చారిత్రక ప్రదర్శనను నేటి దినాన క్రికెట్‌ అభిమానులు స్మరించుకుంటున్నారు. కుంబ్లే నమోదు చేసిన గణాంకాలను చూసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఈ జనరేషన్‌ అభిమానులైతే 10కి 10 వికెట్లు తీయడం ఎలా సాధ్యపడిందని చర్చించుకుంటున్నారు.

2⃣6⃣.3⃣ Overs

9⃣ Maidens

7⃣4⃣ Runs

1⃣0⃣ Wickets

🗓️ #OnThisDay in 1999, #TeamIndia legend @anilkumble1074 etched his name in record books, becoming the first Indian cricketer to scalp 1⃣0⃣ wickets in a Test innings 🔝 👏

Revisit that special feat 🔽 pic.twitter.com/wAPK7YBRyi

— BCCI (@BCCI) February 7, 2023