 ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఓపెనర్ల అరుదైన ఫీట్! | Abhishek-Travis Head Record Most Partnership Runs In IPL 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఓపెనర్ల అరుదైన ఫీట్!

May 6 2026 10:46 PM | Updated on May 6 2026 10:54 PM

Abhishek-Travis Head Record Most Partnership Runs In IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ రికార్డుల మీద రికార్డులు సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్‌హెచ్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 235 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్లు అభిషేక్‌, హెడ్‌లు శుభారంభం ఇవ్వ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత మిడిలార్డ‌ర్‌లో ఇషాన్ కిష‌న్‌, క్లాసెన్‌, నితీశ్ కుమార్‌లు మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. 

ఇక ఎస్ఆర్‌హెచ్ ఓపెన‌ర్లు అభిషేక్ శ‌ర్మ‌, ట్రావిస్ హెడ్‌ జంట ఒక అరుదైన ఫీట్‌ సాధించింది. ఈ సీజ‌న్‌లో అభిషేక్‌, ట్రావిస్ హెడ్ జంట 627 ప‌రుగులు సాధించింది. పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో తొలి వికెట్‌కు ఈ జంట 54 ప‌రుగులు జోడించ‌డం ద్వారా 600 ప్ల‌స్ మార్కును దాటింది. త‌ద్వారా ఒక సీజ‌న్‌లో 500కు పైగా ప‌రుగులు సాధించిన జోడీగా అభిషేక్‌-హెడ్ నిలిచారు. 

రెండో స్థానంలో రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వి జైస్వాల్‌-వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ (457 ప‌రుగులు), గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఓపెన‌ర్లు శుబ్‌మ‌న్ గిల్‌-సాయి సుద‌ర్శ‌న్ జంట (402 ప‌రుగులు) సాధించి మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

SRH vs PBKS : ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. తారల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

మహేశ్ బాబు సోదరుడి కుమారుడి మూవీ సాంగ్ షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి భౌతిక కాయానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు (ఫొటోలు)
photo 4

బర్త్ డే బ్యూటీ.. అందాల భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 5

'టీవీకే' విజయ్‌ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు (ఫొటోలు)

Video

View all
SV Mohan Reddy Serious on Chandrababu Over Ceremony for TDP Office in Government Land 1
Video_icon

ప్రభుత్వ స్థలంలో టీడీపీ ఆఫీసు భూమి పూజ బాబుపై SV మోహన్ రెడ్డి ఫైర్
Chinta Mohan Shocking Comments on CM Chandrababu 2
Video_icon

తమిళనాడు పరిస్థితే ఏపీ లో రిపీట్... TVK విజయ్ విజయంపై చింతా మోహన్ రియాక్షన్
Doubt On TVK Vijay Swearing Ceremony 3
Video_icon

విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం అనుమానమే
Sanju Samson Creates History First Player to Score 200+ Runs Against One Team in a Single IPL Season 4
Video_icon

19 ఏళ్లలో ఒకే ఒక్కడు చరిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంసన్..
PM Modi To Attend West Bengal CM Oath Ceremony 5
Video_icon

బెంగాల్ సీఎం ప్రమాణ స్వీకారానికి పీఎం మోదీ
Advertisement
 