 సర్వే పనులు పారదర్శకంగా నిర్వహించాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సర్వే పనులు పారదర్శకంగా నిర్వహించాలి

Oct 10 2026 8:02 AM | Updated on Oct 10 2026 8:02 AM

కేశంపేట: భూ సర్వేలో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని షాద్‌నగర్‌ ఆర్డీఓ సరిత అన్నారు. మండల పరిధిలోని చింతకుంటపల్లిలో జరుగుతున్న భూసర్వే పనులను శుక్రవారం తహీసీల్దార్‌ రాజేందర్‌రెడ్డితో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ.. రికార్డులతో పాటు భూముల యజమానుల వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి సర్వేను కొనసాగించాలని అన్నారు. సర్వేలో ఏలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అమె సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్‌ పోచమోని రమేష్‌యాదవ్‌, సర్వేయర్‌ వెంకటేశ్‌, మల్లేష్‌ యాదవ్‌, రఘుమారెడ్డి, జంగయ్య యాదవ్‌, ప్రవీణ్‌, నవీన్‌, నరేష్‌, రమేష్‌, అనిల్‌, సురేష్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Venkat Reddy Sensational Comments On EVM Tampering In AP 1
Video_icon

జ్ఞానేష్, ముకేశ్ మధ్యలో బాబు.. ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది సీనా..
Botsa Satyanarayana Comments Chandrababu Over Price Of Essential Commodities 2
Video_icon

ఇక నువ్వు మారవా బాబు..! బాబుపై విరుచుకుపడ్డ బొత్స
CJP Protest Delhi Under Heavy Police Security At Jantar Mantar 3
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్తత.. ఢిల్లీ మొత్తం పోలీసుల నిఘాలో
Panama Rocked By Powerful Earthquake 4
Video_icon

పనామాలో భూకంప బీభత్సం.. వరుస ప్రకంపనలతో జనం పరుగులు..
BJP Leaders Serious Comments On TV5 Murthy 5
Video_icon

TV5 మూర్తిపై బీజేపీ సీరియస్
Advertisement
 