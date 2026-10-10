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Oct 10 2026 11:50 AM | Updated on Oct 10 2026 12:32 PM
గత నెలలో తాను ఏమేం తిన్నానో? ఎక్కడెక్కడ తిరిగానో హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ (Mrunal Thakur) చెప్పింది. సెప్టెంబర్ (September Month) జ్ఞాపకాల పేరిట ఇన్ స్టాలో కొన్ని ఫొటోలని పంచుకుంది.
పొట్టి స్టర్క్లో గ్లామరస్ ఆషిక (ఫొటోలు)
మృణాల్ ఠాకుర్ సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
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