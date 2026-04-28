 కూటమి మొద్దు నిద్ర.. పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల నిరసనలు | YSRCP Leaders Protest At Petrol Bunks Due No Stock Boards
కూటమి మొద్దు నిద్ర.. పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల నిరసనలు

Apr 28 2026 10:32 AM | Updated on Apr 28 2026 10:47 AM

YSRCP Leaders Protest At Petrol Bunks Due No Stock Boards

ఏపీలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ సంక్షోభం మరింత ముదిరింది. మొన్న యూరియా.. నిన్న గ్యాస్‌.. నేడు ఇంధనం కొరత! సంక్షోభాలను పసిగట్టడంలో చంద్రబాబు సర్కారు దారుణంగా విఫలమైంది. రాష్ట్రంలో ఏ బంకు వద్ద చూసినా ‘నో స్టాక్‌’ బోర్డులే దర్శనమిచ్చాయి. దీంతో, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మొద్దు నిద్ర నుంచి మేల్కొపేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసనలకు సిద్ధమైంది. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద నిరసలను పిలుపునిచ్చింది.

విజయవాడ..

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్‌ కామెంట్స్‌..
  • కూటమికి ఓట్లు వేసిన వాళ్లను చంద్రబాబు మోసం చేశాడు..
  • సామాన్యుడు బాధ పడుతున్నారు..
  • రైతులు యూరియా కోసం, పింఛన్ కోసం వృద్ధులు, రేషన్ కోసం మహిళలు, గ్యాస్ కోసం క్యూలో ప్రజలు నిలబడుతున్నారు
  • ఓటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిరసనగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఆందోళన చేస్తుంది..
  • చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేతకాని ప్రభుత్వం..
  • ప్రజలకు పెట్రోల్, డీజిల్ కూడా ఇవ్వలేక పోతుంది..
  • చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేతకానితనాన్ని జనాలపై రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తుంది..
  • ఈరోజు నేను ఆలోచించింది రేపు భారత్ ఆలోచిస్తుంది అని చంద్రబాబు చెపుతున్నాడు..
  • మంత్రులు విదేశాల్లో తిరుగుతున్నారు..
  • జల్సా లకు, డబ్బా కొట్టు రాజకీయాలకు కూటమి నేతలు వున్నారు.
  • పెట్రోల్ బంక్ వద్ద చంద్రబాబు, లోకేష్ నిల్చుంటే ప్రజలు ఏ విధంగా బూతులు తిడతారో తెలుస్తుంది..
  • జగన్‌ను చూసి పరిపాలన ఏ విధంగా చేయాలో నేర్చుకోవాలి
  • చేతగానితనాన్ని పక్కన పెట్టి పెట్రోల్, డీజిల్‌ సరఫరా చేయాలి..
  • పెట్రోల్ బంకుల్లో స్టాక్ ఉంటేగా రేషన్ పద్దతి..
  • రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు..
  • ఆటో వాళ్ళు, ట్రాక్టర్, రోజు వారి పనులు చేసుకొనే వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు..

 

తాడేపల్లి..

  • నేడు పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసనలు

  • రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాలలోనూ నిరసన కార్యక్రమాలు

  • గత ఆరు రోజులుగా రాష్ట్రంలో డీజిల్, పెట్రోలు కొరత

  • ఏమాత్రం పట్టించుకోని చంద్రబాబు సర్కార్

  • ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన రవాణా వాహనాలు

  • కోత మిషన్లు రాక డెల్టాలో నిలిచిపోయిన వరి కోతలు

  • డీజిల్ లేక 108 సేవలకూ ఆటంకాలు

  • ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఆందోళనలకు దిగిన వైఎస్సార్‌సీపీ.

