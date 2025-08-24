 దెందులూరులో పచ్చ కుట్రలు.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు అరెస్ట్‌ | YSRCP Leaders Arrest At Eluru District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దెందులూరులో పచ్చ కుట్రలు.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు అరెస్ట్‌

Aug 24 2025 9:10 AM | Updated on Aug 24 2025 9:17 AM

YSRCP Leaders Arrest At Eluru District

సాక్షి, ఏలూరు: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంలో అక్రమ అరెస్ట్‌ల పర్వం కొనసాగుతోంది. దెందులూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు. దాదాపు 15 మంది వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై అక్రమంగా పోలీసులు అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారు.

వివరాల ప్రకారం.. వైఎస్సార్‌సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్య చౌదరి పొలం దగ్గర దౌర్జన్యం చేసి టీడీపీ నేతలు పోలీసులతో రివర్స్ కేసులు పెట్టించారు. ఈ క్రమంలో 15 మంది వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారు. నిన్న సాయంత్రం నుండి చాటపర్రు దళిత సర్పంచ్.. గుడిపూడి రఘుని పలు పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ పోలీసులు తిప్పుతున్నారు. ఏలూరు రూరల్ నుండి రాత్రి పెదపాడు స్టేషన్‌కు పోలీసులు తీసుకువెళ్లారు. పెదపాడు పోలీస్ స్టేషన్ నుండి డీఎస్పీ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో, వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు, కుటుంబ సభ్యులు రాత్రంతా పెదపాడు స్టేషన్ వద్దే ఉన్నారు. అక్రమ అరెస్టులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 24-31)
photo 2

పుష్ప మూవీ ఫేమ్ జాలి రెడ్డి బర్త్‌ డే.. సతీమణి స్పెషల్ విషెస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కాబోయే మరదలితో రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసిన సారా.. సచిన్‌ పుత్రికోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 4

పట్టుచీరలో చందమామలా.. అనసూయ కొత్త ఫొటోలు

photo 5

ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారం పూజ : నిండు గర్భిణి సోనియా ఆకుల (ఫొటోలు)

Video

View all
Husband Bruthal Attack On His Wife At Boduppal 1
Video_icon

భార్యను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపిన భర్త
Swarnandhra Vision 2027 Document 2
Video_icon

సంపద సృష్టి అని అప్పుల ఏపీగా మార్చేశారు..!
Pan India Ramayana Movie Latest Updates 3
Video_icon

ప్రపంచం మొత్తం మన వైపు చూసేలా హాలీవుడ్ రేంజ్ లో రామాయణం
Chintamaneni Prabhakar Conspiracy On Sarpanch Raghu 4
Video_icon

చింతమనేని రెడ్ బుక్ అరాచకాలు.. నా కొడుకుని వదిలేయండి..
Botsa Satyanarayana Dedline to Pawan Kalyan 5
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కార్మికులతో కలిసి పోరాడుతాం: బొత్స
Advertisement
 