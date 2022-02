తెలుగు రాష్ట్రాలుగా భౌగోళికంగా విడిపోయినా.. ప్రజల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాయని అంటున్నారు టీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్. హైద‌రాబాద్‌లోని హైటెక్స్‌లో శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మున్సిప‌ల్ శాఖ మంత్రి బొత్స స‌త్యనారాయ‌ణ కుమారుడు సందీప్ వివాహానికి కేటీఆర్ హాజరైన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ వేడుక‌లో ఏపీ రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు తెలంగాణ మంత్రులు కేటీఆర్, జ‌గ‌దీశ్ రెడ్డి, త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్ యాద‌వ్‌తో పాటు కాంగ్రెస్ నాయ‌కులు శ్రీధ‌ర్ బాబు, సుద‌ర్శన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. నూత‌న వ‌ధూవ‌రులను ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ సందడి నెలకొంది. ముఖ్యంగా కేటీఆర్​ రాజకీయ విభేధాలు పక్కనపెట్టి అందరు రాజకీయ ప్రముఖులతో కలివిడిగా, నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ.. అక్కడికి వచ్చిన వాళ్లకు ఓపికగా సెల్ఫీలు ఇస్తూ పోయారు.

Went to bless the son of AP MA&UD Minister @BotchaBSN garu yesterday, was overwhelmed with the love from my brothers from AP 😊

While we may have been separated as two separate geographical entities; Telangana & Andhra Pradesh, personal affections remain the same 🙏 #Grateful pic.twitter.com/3wkcgNmvC3

