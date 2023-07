హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్‌ రేవంత్‌రెడ్డి.. బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావుకు ఎక్స్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా చురకలు అంటించారు. ఈజ్‌ ఆప్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ విషయంలో తెలంగాణకు మభ్య పెడుతున్నారని.. ఆ ఏమార్చడంలో కేటీఆర్‌ సిద్ధహస్తుడంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు రేవంత్‌.

“Ease of doing manipulator”…

He is none other than KTR.

నీకర్ధమవుతోందా తెలంగాణ!!

డ్రామారావు మరో డ్రామా…!#DramaRao pic.twitter.com/WREcKZlESl

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 25, 2023