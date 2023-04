భోపాల్‌: మద్యానికి బానిసలైన మగవారివల్ల ఆడవాళ్ల జీవితాలు తలకిందులు అవుతున్నాయని, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని మధ్యప్రదేశ్‌లో అధికార బీజేపీ ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు చేసింది ఓ గృహిణి. తమ గ్రామంలో మద్యపానంపై నిషేధం విధించాలని కోరింది.

మొరెనా జిల్లా సంకారా గ్రామానికి చెందిన ఈ మహిళ ఫిర్యాదుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుబేదార్ సింగ్‌ రాజోధా ఇచ్చిన సమాధానం విని ఆమె నివ్వెరపోయింది. స్వయంగా లిక్కర్ కాంట్రాక్టర్ అయిన తాను మద్యాన్ని నిషేధించాలని ఎలా చెప్పగలను అని ఎమ్మెల్యే బదులిచ్చారు. దీంతో ఆ మహిళకు ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు.

Women from #Morena village: Shut these #liquor shops in our village#BJP MLA: How can I shut! I, myself, am a liquor contractor.#MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/h4U3D2LvoU

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) April 4, 2023