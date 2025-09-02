 పార్టీకి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసే యోచనలో ఎమ్మెల్సీ కవిత? | Kavitha resigns from BRS party membership and MLC post? | Sakshi
పార్టీకి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసే యోచనలో ఎమ్మెల్సీ కవిత?

Sep 2 2025 3:05 PM | Updated on Sep 2 2025 3:37 PM

Kavitha resigns from BRS party membership and MLC post?

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఎమ్మెల్సీ కవితపై బీఆర్‌ఎస్‌ సస్పెన్షన్‌ విధించింది. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ఆదేశాలతో పార్టీ నుంచి కవితను స్పస్పెండ్‌ చేస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి ఎమ్మెల్సీ కవిత రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. తనని సస్పెండ్ చేస్తూ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో కవిత ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారని సమాచారం. ఇదే అంశంపై కవిత స్వయంగా మీడియా ఎదుట వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఎమ్మెల్సీ కవిత.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా అంశంపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.  

కవితను సస్పెండ్ చేయడానికి కారణాలు ఇవే..

