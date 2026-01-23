నేడు సిట్‌ ముందుకు కేటీఆర్‌

సాక్షి,హైదరాబాద్: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇవాళ సిట్ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. కోకాపేట నివాసం నుంచి మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో కలిసి ఉదయం 9.30 గంటలకు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్కు చేరుకోనున్నారు. ఉదయం 10.30గంటలకు తెలంగాణ భవన్ నుంచి సిట్ విచారణకు జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లనున్నారు. సిట్ విచారణకు వెళ్ళేముందు కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణకు హాజరవుతున్న కేటీఆర్కు మద్దతుగా బీఆర్ఎస్ నేతలు,కార్యకర్తలు తెలంగాణ భవన్కు తరలివస్తున్నారు.
కేటీఆర్కు గురువారం సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. నందినగర్లోని కేటీఆర్ ఇంటికి వెళ్లిన సిట్ బృందం నోటీసు కాపీని ఆయన వ్యక్తిగత సిబ్బందికి అప్పగించింది. ఈనెల 23వ తేదీ (శుక్రవారం) ఉదయం 11 గంటలకు దర్యాప్తు అధికారి జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ వెంకటగిరి ముందు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొన్నారు.