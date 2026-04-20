సాక్షి,జగిత్యాల: మరికాసేపట్లో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ జగిత్యాలకు చేరుకోనున్నారు. పాత బస్టాండ్ మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించనున్నారు. ఈ సభలో 40 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రస్థానాన్ని వీడిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి, కేసీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్లో చేరనున్నారు. కేసీఆర్ రాక, సభ ఏర్పాట్లతో జగిత్యాల పట్టణం గులాబీమయంగా మారింది.
జీవన్ రెడ్డి చేరికతో జగిత్యాలలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. బీఆర్ఎస్లో చేరికతో అధికార కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత వేడెక్కింది. కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. జగిత్యాల సభతో గులాబీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం ఊపందుకుంది.