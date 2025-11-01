 అన్ని సర్వేలు హాస్తం వైపే: ఉత్త‌మ్‌ | Jubilee Hills By election Day To Day Campaign On November 1st | Sakshi
Jubilee Hills By Election: నవీన్ యాదవ్ గెలుపు లాంఛనమే: ఉత్త‌మ్‌

Nov 1 2025 5:03 PM | Updated on Nov 1 2025 5:32 PM

Jubilee Hills By election Day To Day Campaign On November 1st

జూబ్లిహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల్లో అంతిమ విజయం కాంగ్రెస్ పార్టీదేనని రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి కెప్టెన్ ఎన్ఉ త్తమ్ కుమార్ రెడ్డి దీమా వ్యక్తం చేశారు. అన్నీ సర్వేలు హస్తం వైపే వెలువడడమే ఇందుకు తార్కాణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక్కడి నుండి బరిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుపు నల్లేరు మీద నడకేనని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గురువారం ఉదయం నియోజకవర్గ పరిధిలోని యూసుఫ్ గూడ డివిజన్ కృష్ణానగర్‌లో సహచర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌తో కలసి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. 

ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పదేళ్ల బీఆర్‌ఎస్‌  పాలనలో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని నిరుపేదలు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యారని విమర్శించారు. బీఆర్‌ఎస్‌  పార్టీ అధికారంలో ఉన్నన్ని రోజులు ఒక్కటంటే ఒక్క తెల్ల రేషన్ కార్డు మంజూరు చేయలేక పోవడమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. కేవలం 20 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అర్హులైన నిరుపేదలకు 89 లక్షల నుండి కోటి 15 లక్షలకు తెల్ల రేషన్ కార్డులు పెంచామన్నారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిరుపేదలకు తెల్ల రేషన్ కార్డులను మంజూరు చేసిన  ఘనత తమ ప్రభుత్వానికి దక్కిందన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో షాద్ నగర్ శాసనసభ్యులు ఇదూలపల్లి శంకరయ్య,కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత అజారుద్దీన్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ శివసేనా రెడ్డి, ఎస్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బెల్లయ్య నాయక్, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సంపత్, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సునీత ముదిరాజ, బొల్లు కిషన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ కుమ్మ‌క్కు: పొన్నం
రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ (Ponnam Prabhakar) మాట్లాడుతూ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ పార్టీలు ఒక్క‌ట‌య్యాయ‌ని ఆరోపించారు. ఆ రెండు పార్టీల కుట్రలను ఛేదించడానికి ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంద‌న్నారు. ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న కిషన్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఎన్ని నిధులు విడుదల చేశారని మంత్రి పొన్నం సూటిగా ప్రశ్నించారు.

జూబీహిల్స్‌లో పొంగులేటి పాద‌యాత్ర 
రాష్ట్ర రెవెన్యూ , హౌసింగ్, స‌మాచార పౌర‌సంబంధాల శాఖ మంత్రి, రెహ‌మ‌త్ న‌గ‌ర్ డివిజ‌న్ కాంగ్రెస్ ఇన్‌ఛార్జి పొంగులేటి శ్రీ‌నివాస‌రెడ్డి శ‌నివారం జూబీహిల్స్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో పాద‌యాత్ర చేశారు. మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ నేత పీజేఆర్ త‌ల్లితండ్రుల పేరు క‌లిగిన‌ శివ‌మ్మ‌, పాపిరెడ్డి హిల్స్‌లో మంత్రి పొంగులేటి కాంగ్రెస్ అభ్య‌ర్ధి న‌వీన్ యాద‌వ్‌కు మ‌ద్ద‌తుగా పాద‌యాత్ర నిర్వ‌హించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రికి గ‌జ‌పూల మాల‌, నృత్యాల‌తో అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లు స్వాగ‌తం ప‌లికారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లో  చేరిన వందమంది మైనార్టీ యువకులకు, మ‌రో వంద మంది మ‌హిళల‌కు కాంగ్రెస్ కండువాలు కప్పి మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. 

ఈ సంద‌ర్భంగా పొంగులేటి మాట్లాడుతూ.. ప‌దేళ్ల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుతిన్న బీఆర్ఎస్ నాయ‌కుల‌కు జూబ్లీహిల్స్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గ ఉప ఎన్నిక‌ల్లో ఓటు అడిగే హ‌క్కులేద‌న్నారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఒకతాను ముక్కలే, గత పార్లమెంటు ఎన్నికల నుంచి వాటి మధ్య పొత్తు ఉంద‌ని అన్నారు. ఈ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో కాంగ్రెస్ గెలుపు త‌ధ్య‌మ‌ని అందువ‌ల్లే బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు అక్క‌సుతో మాట్లాడుతున్నార‌ని,  ఆ మాజీ మంత్రులు భాష సంస్కరించుకోవాలని పొంగులేటి హిత‌వు ప‌లికారు.

రెండో రోజు సీఎం ప్ర‌చారం ఇలా..

రెండో రోజు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక  ప్రచారంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
ఇవాళ‌ బోరబండ, ఎర్రగడ్డ డివిజన్లలో ప్రచారంలో పాల్గొననున్న సీఎం
సాయంత్రం 7 గంటలకు బోరబండ డివిజన్ లో కార్నర్ మీటింగ్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం
అనంతరం ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌లోని సుల్తాన్ నగర్ హనుమాన్ టెంపుల్ నుంచి జనప్రియ వరకు రోడ్ షో
జనప్రియ వద్ద కార్నర్ మీటింగ్‌లో ప్రసంగించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

