 రేవంత్‌ది కట్టుకథ.. కుట్రతో ప్రాజెక్ట్‌ల నిర్లక్ష్యం: హరీష్‌రావు | BRS Harish Rao Key Points Explain Over Krishna Water Dispute | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రేవంత్‌ది కట్టుకథ.. కుట్రతో ప్రాజెక్ట్‌ల నిర్లక్ష్యం: హరీష్‌రావు

Jan 4 2026 11:36 AM | Updated on Jan 4 2026 11:44 AM

BRS Harish Rao Key Points Explain Over Krishna Water Dispute

సాక్షి, తెలంగాణ భవన్‌: అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి కట్టుకథలు చెప్పారని ఆరోపించారు మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీష్‌రావు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలను ఫణంగా పెట్టిందే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అంటూ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. నల్లగొండ జిల్లాకు మరణశాసనం రాసింది కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీనే అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

తెలంగాణ భవన్‌లో కృష్ణా జలాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు మాట్లాడుతూ..‘అసెంబ్లీలో అబద్ధాలు చెప్పారు. పాలమూరు వలసలకు కారణమే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ. నల్లగొండ జిల్లాకు మరణశాసనం రాసింది కూడా కాంగ్రెస్‌ పార్టీనే. విభజనలో సెక్షన్‌-84 పెట్టి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారు. 11వ షెడ్యూల్‌లో మన ప్రాజెక్ట్‌లను ఎందుకు పెట్టలేదు?. కాంగ్రెస్‌ చేసిన ద్రోహాలను కప్పిపుచ్చుకున్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి ప్రాజెక్ట్‌లను 11వ షెడ్యూల్‌లో పెట్టకపోగా విభజన చట్టంలో రక్షణ కల్పించామని సీఎం చెబుతున్నారు. గోదావరి-బనకచర్ల ప్రాజెక్ట్‌కు లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకున్నారు.

కుట్రపూరితంగా ప్రాజెక్ట్‌లను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్‌ మీద సీఎం రేవంత్‌ కక్ష గట్టారు.. పాలమూరుపై పగబట్టారు. కాంగ్రెస్‌ తాను చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకుంటోంది. తెలంగాణకు కాంగ్రెస్‌ చేసిన అన్యాయం అంతా ఇంతా కాదు. రేవంత్‌ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తోంది. కుట్రపూరితంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. 2004-14 వరకు కాంగ్రెస్‌ పాలనలో 6.64 లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే నీళ్లు ఇచ్చారు. గడిచిన తొమ్మిదేళ్లలో బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం 48.74 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చింది.

పాలమూరు ఎత్తిపోతలు, డిండి ప్రాజెక్ట్‌లను కొనసాగిస్తామని కేసీఆర్‌ స్పష్టంగా చెప్పారు. టెలీమెట్రీ పెట్టాలని కేసీఆర్‌ ఎప్పుడో ఒప్పించారు. 2016లోనే టెలీమెట్రీ ఏర్పాటు చేశారు. సొంత ప్రాంతానికే రేవంత్‌ అన్యాయం చేస్తున్నారు. శాసన సభను రేవంత్‌ తప్పుదోవ పట్టించారు. తనకు అనుకూలంగా ఉన్న పేజీలను చదివారు. సభలో అసలైన పేజీలను రేవంత్‌ చదవకుండా వదిలేశారు’ అని ఘాటు విమర్శలు చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 2

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)
photo 3

జెట్లీ మూవీ టీజర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు కలిసి సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 5

కజిన్ పెళ్లిలో హృతిక్ రోషన్ సందడే సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
First Flight Landing At Bhogapuram Airport 1
Video_icon

జగన్ కృషి.. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టులో తొలి ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 03 January 2026 2
Video_icon

అప్పుడు ఒలింపిక్స్.. ఇప్పుడు ఆవకాయ
Mysore Narigamma Temple Demolition Dispute 3
Video_icon

ఆలయం తొలగింపుపై తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Analyst Ramnath About Chandrababu Advice To TDP Leaders 4
Video_icon

ఈసారి అధికారం రాదు.. ఇప్పుడే సంపాదించుకోండి.. బాబు బంపర్ ఆఫర్
Venezuelan President Nicolas Maduro In Handcuffs 5
Video_icon

చేతులకు సంకెళ్లు.. చుట్టూ పోలీసులు..! వెనిజులా అధ్యక్షుడి సంచలన వీడియో
Advertisement
 