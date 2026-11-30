కంచిలి: మండలంలోని డి.జి.పురం గ్రామానికి చెందిన దడ్డ కృష్ణారావు(54) అనే వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మృతుడు కృష్ణారావు రోజుకూలీ. కూలి పని నిమిత్తం శనివారం తన సైకిల్ మీద బయల్దేరి ఘాటిముకుందాపురం వెళ్లాడు. అక్కడ ఎటువంటి పని దొరక్కపోవడంతో తిరిగి వస్తుండగా మార్గమధ్యలో భైరిపురం శ్మశానవాటికకు దగ్గరలో మలుపు వద్ద గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో తీవ్ర గాయాలపాలై అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. స్థానికులు గమనించి సమాచారం ఇవ్వడంతో జెమ్స్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి తర్వాత 12.47 గంటలకు మృతి చెందాడు. మృతుని సోదరుడు దడ్డ దేవరాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కంచిలి పోలీస్స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ జె.రూప్కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆదివారం తెలిపారు.