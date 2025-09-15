 వైరల్‌ వీడియో.. ఆ మహిళ చేసిన పనికి అంతా షాక్‌! | Woman Slaps Pizza Delivery Guy Over Minor Accident In Lucknow | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైరల్‌ వీడియో.. ఆ మహిళ చేసిన పనికి అంతా షాక్‌!

Sep 15 2025 11:35 AM | Updated on Sep 15 2025 11:44 AM

Woman Slaps Pizza Delivery Guy Over Minor Accident In Lucknow

లక్నోలో ఓ షాకింగ్‌ ఘటన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఓ మహిళ.. పిజ్జా డెలివరీ బాయ్‌పై రెచ్చిపోయింది. లక్నోలోని రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో జరిగిన ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డెలివరీ బాయ్‌ బైక్‌.. ఓ మహిళ నడుపుతున్న కారును స్వల్పంగా తాకింది. దీంతో కోపోద్రిక్తురాలైన ఆ మహిళ పిజ్జా డెలివరీ వ్యక్తిని చెంపదెబ్బ కొట్టింది.

దీంతో ఆగకుండా తన కారుకి జరిగిన డ్యామేజ్‌ కోసం రూ.30 వేలు ఇవ్వలంటూ డిమాండ్ చేసింది. అతని ఫోన్‌ను లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ బిగ్గరగా  అరుస్తూ హల్‌చల్‌ చేసింది. నగదు చెల్లించకపోతే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటానంటూ బెదిరింపులకు దిగింది. ఈ ఘటనతో షాక్‌కు గురైన డెలివరీ బాయ్‌ తన వైపు వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ.. తోటి రైడర్‌లకు ఫోన్ చేశాడు. వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సద్దుమణిగించేందుకు ప్రయత్నించారు.

ఎవరిపైనా చేయి చేసుకోవడానికి హక్కు లేదంటూ మహిళను వారించారు. దీంతో ఆ మహిళ.. సలహాలు ఇవ్వకండి. నష్టం కలిగించింది ఇతనే కనుక డబ్బులు కూడా ఇతనే చెల్లించాలి. మీరు కావాలంటే పోలీసులకు ఫోన్ చేయండి” అంటూ మరింత చెలరేగిపోయింది. ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మహిళ చర్యను దాడిగా పేర్కొంటూ.. ఆమెను అరెస్టు చేయాలని కొందరు డిమాండ్ చేశారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Donald Trump Sensational Comments On Naga Mallaiah Incident 1
Video_icon

భారతీయుడు నాగమల్లయ్య దారుణ హత్యపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Onion Farmers Sensational Comments On Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై ఉల్లి రైతులు సంచలన వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Mohan Reddy Engineers Day Wishes 3
Video_icon

ఇంజనీర్స్ డే విషెస్ తెలిపిన YS జగన్

Infosys Employees Car Accident At Pedda Amberpet ORR Hyderabad 4
Video_icon

Road Accident: ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయ్ సౌమ్య రెడ్డి మృతి
Rajayyapeta People Slams Home Minister Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

అనితను గెలిపించి తప్పు చేశాం.. మత్స్యకారులపై పోలీసులు దౌర్జన్యం
Advertisement
 