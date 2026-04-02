 అర్ధరాత్రి ప్రియుడి ఇంటికి నిప్పంటించిన ప్రియురాలు | Woman Sets Lover House on Fire After Alleged Betrayal
అర్ధరాత్రి ప్రియుడి ఇంటికి నిప్పంటించిన ప్రియురాలు

Apr 2 2026 1:40 PM | Updated on Apr 2 2026 1:43 PM

Woman Sets Lover House on Fire After Alleged Betrayal

అన్నానగర్‌: చెన్నై కొడుంగైయూర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన సుధాకర్‌. ఇతనికి భార్య , ఇద్దరు ఆడ పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ స్థితిలో, తన భర్త నుండి విడిగా నివసిస్తున్న కొడుంగైయూర్‌ లోని కన్నదాసన్‌ నగర్‌కు చెందిన రమ్య (38)తో సుధాకర్‌ కు పరిచయం ఏర్పడింది. కాలక్రమేణా, వారిద్దరూ కలిసి జీవించడం ప్రారంభించారు. ఈలోగా, గత సంవత్సరం నవంబర్‌లో, వారిద్దరూ కలిసి కొడుంగైయూర్‌లోని కామరాజ్‌ సాలైలో ఓ బైక్‌ షోరూంను ప్రారంభించారు. 

ఆర్థిక సమస్య కారణంగా కొన్ని నెలల్లోనే వారు ఆ బైక్‌ షోరూంను మూసివేశారు. దీని తర్వాత, సుధాకర్, రమ్య మధ్య అప్పుడప్పుడు వాగ్వాదాలు, గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా, సుధాకర్‌ గత వారం నుండి రమ్యకు దూరంగా ఉండి, మళ్లీ తన భార్యతో కలిసి జీవించడం ప్రారంభించాడు. సుధాకర్‌ నిర్ణయంతో ఆగ్రహించిన రమ్య, నల్ల బురఖా ధరించి, మంగళవారం రాత్రి సుమారు 12 గంటలకు సుధాకర్‌ ఇంటికి వచ్చి, అతని ఇంటి బయట నిలిపి ఉన్న ద్విచక్ర వాహనం పై, ఇంటి తలుపుపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించి పారిపోయింది.దీంతో సుధాకర్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు బుధవారం ఉదయం రమ్యను అరెస్టు చేశారు. 

Crime News
