అన్నామలై అప్పట్లో కొరడాతో కొట్టుకున్న తీరు గుర్తుందా? ఇప్పుడేమో..

ద్రావిడ కళగం వ్యవస్థాపకుడు ఈవీ రామసామి నాయక్కర్ (పెరియార్) 147వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై అర్పించిన నివాళి ఇప్పుడు రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. సామాజిక సంస్కరణల ఉద్యమాల్లో పెరియార్ కీలక పాత్ర పోషించారని, తమిళనాడు సామాజిక, రాజకీయ చరిత్రపై చెరగని ప్రభావం చూపారని అన్నామలై పేర్కొన్నారు. సమాజంలో ఉన్న అసమానతలు, మూఢనమ్మకాలపై పెరియార్ తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని పోరాటానికి అంకితం చేశారని ఆయన ఎక్స్లో రాశారు.
అన్నామలై రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పెరియార్ జయంతిని బహిరంగంగా ప్రస్తావించడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. తొలిసారి 2020లో బీజేపీలో చేరిన కొద్దికాలానికే నివాళి తెలిపారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కాలంలో, 2026లో రాజీనామా చేసే వరకు ఇలాంటి జయంతి సందేశాలు ఇవ్వలేదు.
పెరియార్పై గతంలో అన్నామలై చేసిన విమర్శలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని, తాజా వ్యాఖ్యలను కొందరు సామాజిక మాధ్యమ వినియోగదారులు ఆయన వైఖరిలో మార్పుగా అభివర్ణించారు. అయితే అన్నామలై తన పోస్టులో ఏ మూఢనమ్మకాలు లేదా ఆచారాలను ఉద్దేశించారో వివరించలేదు.
కొరడాతో కొట్టుకున్న వీడియో మళ్లీ తెరపైకి..
ఈ నేపథ్యంలో 2024లో అన్నామలై స్వయంగా కొరడాతో కొట్టుకున్న వీడియో మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చింది. 2024 డిసెంబరులో అప్పటి తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఆయన కోయంబత్తూరులోని తన నివాసం వెలుపల ఆరుసార్లు కొరడాతో కొట్టుకున్నారు. అన్నా యూనివర్సిటీ లైంగిక దాడి కేసును డీఎంకే ప్రభుత్వం నిర్వహించిన తీరును నిరసిస్తూ ఇలా చేశానని అప్పట్లో తెలిపారు. డీఎంకే ప్రభుత్వం అధికారంలో నుంచి తొలగే వరకు చెప్పులు లేకుండా ఉంటానని కూడా ప్రకటించారు. అనంతరం దీనిని తమిళ సంప్రదాయంలోని ‘సట్టై అడి’గా, మురుగన్కు తన సమర్పణగా ఆయన వివరించారు.
పెరియార్ వారసత్వం హేతువాదం, మతపరమైన మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకత, కుల అసమానతలపై పోరాటంతో ముడిపడి ఉంది. మరోవైపు అన్నామలై తాజా నివాళిలో ప్రస్తావించిన అంశాలను ఆయన గత మతపరమైన ఆచరణతో పోలుస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇవి అన్నామలై ఉద్దేశంపై సామాజిక మాధ్యమ యూజర్లలో జరుగుతున్న చర్చ మాత్రమే. ఆయన తాజా పోస్టు ద్వారా తన రాజకీయ వైఖరిలో మార్పును ఏమీ ప్రకటించలేదు.
తాజా పరిణామం తమిళనాడులో హేతువాదం, హిందూ మతపరమైన గుర్తింపు, ఎన్నికల రాజకీయాల మధ్య ఉన్న విభిన్న రాజకీయ ధోరణులపై మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. అన్నామలై పెరియార్పై చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలకు భవిష్యత్తులో ఆయన నుంచి మరింత వివరణ వస్తుందా, లేదా ఇదే అంశంపై రాజకీయ ప్రత్యర్థులు స్పందిస్తారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
சமூக சீர்திருத்தப் போராட்டங்களில் முக்கியப் பங்காற்றி, தமிழகத்தின் சமூக மற்றும் அரசியல் வரலாற்றில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பெரியார் அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று.
சமூகத்தில் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக, தனது வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியைச்… pic.twitter.com/tBhJiNioh2
— K.Annamalai (@annamalai_k) September 17, 2026