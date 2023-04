పిల్లలు రెప్పపాటులో ఏం చేసుకుంటారో లేదా ఏం చేస్తారో చెప్పలేం. తెలిసి తెలియక చేసే పనులతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటే ఆ తల్లిదండ్రులు బాధ అంత ఇంతకాదు. నిరంతరం వారేం చేస్తున్నారో అని ఒక కంట కనిపెడుతున్నా..ఏదో ఒక ఉపద్రవం కొనతెచ్చుకుంటూనే ఉంటారు. ఓ వయసు వచ్చేదాక అలాంటి చిన్నారులతో కాస్త ఇబ్బంది, టెన్షన్‌ తప్పవనే చెప్పాలి. అచ్చం అలానే ఇక్కడొక చిన్నారి కూడా తన తల్లి అలా ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా..స్పీడ్‌గా మెట్ల వద్దకు వెళ్లిపోయాడు.

అంతే అక్కడ నుంచి ఒక్కసారిగా తూలిపోయాడు. దీంతో ఆ తల్లి ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గబాలున కిందకు వంగి పిల్లాడిని పట్టుకునే యత్నం చేసింది. అదే సమయానికి చుట్టుపక్కల వాళ్లు కూడా స్పందించి ఆ తల్లికి సాయం అందించారు. ఆ తల్లి మాత్రం ఎంతో చాకచక్యంగా తన బిడ్డను కాపాడుకుంది. తల్లి హృదయం ఎంతకైనా తెగించేలా లేదా ఎంతటి సాహసానికైనా దిగేలా చేస్తుంది కదా.

ఐతే అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తి మాత్రం ఆ పిల్లాడిని పట్టుకోవాలని కిందకు వెళ్లడం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ మారింది. దీంతో నెటిజన్లు ఆ తల్లి ధైర్యానికి మెచ్చకోగా, మరికొందరూ ఆ పిల్లాడిని పట్టుకోవడానికి కిందకు వెళ్తున్న వ్యక్తిని చూసి కామెంట్లు చేస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.

Watch the incredible reflexes of a mom when she saves a kid from falling down the stairs😨 pic.twitter.com/7T2KmFNrpm

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) April 9, 2023