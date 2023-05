నిద్రిస్తుండగా వేటకొచ్చిన చిరుత..ఆ వీధి కుక్క అతడిని బతికిచ్చింది

ఓ వ్యక్తి నిద్రిస్తుండగా సడెన్‌గా ఓ చిరుత వచ్చింది. ఇక ఆ వ్యక్తి వద్దకు వచ్చి అటాక్‌ చేస్తుందేమో అన్న సమయంలో సమీపంలో ఓ వీధి కుక్క కనిపించింది. అంతే సడెన్‌గా చిరుత దృష్టి దానిపై పడింది. దీంతో నేరుగా ఆ కుక్క వద్దకు వచ్చి దాడి చేసి ఈడ్చుకెళ్లిపోయింది. ఈ అలికిడికి మెలుకువ వచ్చిన ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా బిక్కచచిపోతాడు. ఆ కుక్క గనుక అక్కడ లేకపోతే ఆ చిరుత నోట అతను ఉండేవాడు. అదృష్టం బావుంది కాబట్టి త్రుటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు ఆ వ్యక్తి.

ఈ షాకింగ్‌ ఘటన పుణేలో చోటు చేసుకుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి సుశాంత్‌ నంద సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి. అటవీ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి పేరుతో నాశనం చేయడంతో ఇలా వన్యమృగాలు మానవ ఆవాసాల్లోకి చొరబడుతున్న ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు పలువురు చెబుతున్నారు .

Leopard’s favourite food in human dominated landscape appears to be dogs.

Here in Pune it doesn’t cause any harm to the man sleeping peacefully. It took the dog for its survival. pic.twitter.com/sgMB1lw7ht

