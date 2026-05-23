 ఆర్మీ హెలికాప్టర్‌ క్రాష్‌ : ఆ ముగ్గురి సెల్ఫీ వైరల్‌ | Three army officers survive in Leh helicopter crash, Major General clicks viral selfie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్మీ హెలికాప్టర్‌ క్రాష్‌ : ఆ ముగ్గురి సెల్ఫీ వైరల్‌

May 23 2026 2:45 PM | Updated on May 23 2026 3:05 PM

Three army officers survive in Leh helicopter crash, Major General clicks viral selfie

లదాఖ్‌లోని లేహ్ సమీపంలో గల తంగ్‌స్తే ప్రాంతంలో మే 20న జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదం నుండి ముగ్గురు భారత ఆర్మీ అధికారులు తృటిలో ప్రాణాలతో బయట పడ్డారు. ముగ్గురు అధికారులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. మే 20న  జరిగిన ఈ ఘటనను అధికారులు ఈ ఉదయం ధృవీకరించారు.అయితే ప్రమాదం తర్వాత మేజర్ జనరల్ మెహతా మిగతా ఇద్దరు అధికారులతో కలిసి తీసుకున్న సెల్ఫీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

చీతా రకానికి చెందిన ఆ హెలికాప్టర్‌లో ఒక లెఫ్టినెంట్ కల్నల్, ఒక మేజర్,  3వ పదాతిదళ విభాగానికి జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్‌గా ఉన్న మేజర్ జనరల్ సచిన్ మెహతా ప్రయాణిస్తున్నారు. లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ సింగిల్-ఇంజిన్ హెలికాప్టర్‌ను నడుపుతుండగా, మేజర్ జనరల్ మెహతా ప్రయాణికుడిగా అందులో ఉన్నారని  ఒక సైనికాధికారి తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం  సందర్భంగా వీటి సెల్పీ ఫోటో నెట్టింట తెగ వైరలవుతోంది.

ఇదీ చదవండి: చికెన్‌ బ్రెస్ట్‌, లెగ్‌ పీస్‌ : హై ప్రొటీన్‌ కోసం ఏది బెటర్‌
తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న హెలికాప్టర్ పక్కన అధికారులు రాళ్లపై కూర్చుని ఉన్న దృశ్యం ఆ చిత్రంలో కనిపిస్తోంది. అక్కడి కఠినమైన పర్వత ప్రాంతం కాలం చెల్లిన చీతా హెలికాప్టర్ల స్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారు ప్రాణాలతో బయటపడటం ఒక "అద్భుతం" అని అభివర్ణించారు.

కాగా ఈ ప్రమాదంపై అధికారిక విచారణకు ఆదేశించారు. అలాగే, 1970లలో ప్రవేశపెట్టిన చీతా హెలికాప్టర్ల భద్రతపై ఈ సంఘటన మరోసారి ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. 1984లో సియాచిన్ గ్లేసియర్‌లో పాకిస్తాన్ సైనికులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన 'ఆపరేషన్ మేఘదూత్' లో ఈ హెలికాప్టర్లు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అయితే ఇటీవల కాలంలో జరిగిన పలు ప్రమాదాల వల్ల అనేకమంది పైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ప్రస్తుతం ఆర్మీ ఈ చీతా హెలికాప్టర్లను దశలవారీగా తొలగిస్తూ, వాటి స్థానంలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) స్వదేశీంగా తయారు చేసిన 'లైట్ యుటిలిటీ హెలికాప్టర్' (LUH) ను ప్రవేశపెడుతోంది. ఆర్మీ ఇప్పటికే ఆరు పరిమిత సిరీస్ ప్రొడక్షన్ LUHల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఈ హెలికాప్టర్లు గరిష్టంగా గంటకు 220 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలవు, 6.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగరగలవు మరియు 350 కిలోమీటర్ల కార్యాచరణ పరిధిని కలిగి ఉంటాయి.  

ఐదుగురు కూర్చునే సామర్థ్యం ఉన్న చీతా హెలికాప్టర్.. అత్యంత ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలో, తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో పనిచేయగల ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ హెలికాప్టర్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అయినప్పటికీ, తాజా ప్రమాదం పాతబడుతున్న హెలికాప్టర్ల వల్ల పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలను మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: 1500 గంటలు, వేలాది క్రిస‍్టల్స్‌, కాన్స్‌ క్వీన్‌ ఐశ్వర్య లుక్‌ స్పెషాల్టీ!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 2

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
photo 4

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Prof Ramachandraiah Sensational Comments On CM Chandrababu New House 1
Video_icon

ఎవడబ్బ సొమ్మని ఇల్లు కట్టుకున్నావ్..? అది రైతుల భూమి!
Chandrababu Conspiracies And Murder Allegations 2
Video_icon

చేతికి మట్టి అంటకుండా.. నరికి నరికి.. నారా వారి అసలు రంగు!
Union Minister Ram Mohan Naidu Not Followed Chandrababu Cabinet Decision 3
Video_icon

పేరుకే నో వెహికల్ డే.. భారీ కాన్వాయ్ తో మంత్రుల చక్కర్లు
Attack On Advocate Khaja Moinuddin In Masab Tank Hyderabad 4
Video_icon

పక్కా ప్లాన్ తో న్యాయవాది హత్య

Editor Comment On Cockroach Janta Party 5
Video_icon

దేశ రాజకీయాలను కుదిపేస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీపై ఎడిటర్స్ కామెంట్
Advertisement
 