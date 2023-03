తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్ దళపతి, రష్మిక మందన నటించిన వారిసు(తెలుగులో వారసుడు) చిత్రంలోని రంజితమే పాట ఎంత హిట్‌ అయ్యిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ పాటలోని లిరిక్స్‌కు అనేకమంది రీల్స్‌ చేసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేసి తమ టాలెంట్‌ను ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా రంజితమే పాటకు ఏకంగా ఓ కలెక్టర్ డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ ఘటన ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే వార్తలోకి వెళ్లాల్సిందే..

మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. తమిళనాడులోని పుదుకోట్టై జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో వుమెన్స్‌ డేను సంబరంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో కలెక్టర్‌, ఇతర ఉద్యోగులతో పాటు పురుషులు కూడా పాల్గొన్నారు. అనంతరం వేదికపై ప్లే చేసిన పాటలకు పలువురు నృత్యాలు చేశారు.

ఇదే క్రమంలో కలెక్టర్ కూడా డ్యాన్స్ చేయాలని కోరడంతో దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన వారిసు మూవీలోని రంజితమే అనే సాంగ్‌కు అద్బుతంగా డ్యాన్స్‌ చేశారు. ఇతర మహిళా అధికారులతో కలిసి అచ్చం రియల్ పాటలో మాదిరిగా ఉత్సాహంగా స్టెప్పులు వేస్తూ అదరగొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేయడంతో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. కలెక్టర్‌ డ్యాన్స్‌పై సూపర్‌ మేడమ్‌ అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Pudukkottai collector Kavitha Ramu @kavitharamu dances to 'Ranjithame' song along with other women officials, as a part of International #WomensDay celebrations at the district collectorate on Friday. @xpresstn pic.twitter.com/qRaSW2F9Ho

