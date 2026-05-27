‘సర్‌’పై ‘సుప్రీం’ తుది తీర్పు.. ఈసీకి భారీ ఊరట

May 27 2026 11:17 AM | Updated on May 27 2026 11:54 AM

Supreme Court Upholds Election Commission’s Power to Conduct SIR

న్యూఢిల్లీ: భారత ఎన్నికల ప్రక్రియలో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) నిర్వహించే అధికారం ఎన్నికల కమిషన్‌కు ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు దాఖలైన పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ, స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల లక్ష్యంతో ఈసీ తీసుకునే నిర్ణయాలు రాజ్యాంగబద్ధమేనని ఉన్నత న్యాయస్థానం తేల్చిచెప్పింది.

రాజ్యాంగ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే..
ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన ‘సర్‌’ ప్రక్రియ చట్టవిరుద్ధమని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ తదితర రాష్ట్రాల్లో ఈసీ నిర్వహించిన ఈ ప్రక్రియ రాజ్యాంగ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే ఉందని కోర్టు పేర్కొంది. ప్రజాస్వామ్య బద్ధమైన ఎన్నికల నిర్వహణలో భాగంగా ఓటర్ల జాబితాను నిరంతరం అప్‌డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

 పిటిషన్ల కొట్టివేత
ఈసీకి ‘సర్‌’ నిర్వహించే అధికారం లేదని, ఇది ప్రాతినిధ్య చట్టం, 1960 నాటి ఎన్నికల నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని పిటిషనర్లు వాదించారు. అయితే, కోర్టు ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది. ఓటర్ల జాబితా తయారీలో ఈసీకి ఉన్న విస్తృత అధికారాలను, ముఖ్యంగా ఎన్నికల సమగ్రతను కాపాడే క్రమంలో ఈ ప్రక్రియ ఎంత ముఖ్యమో కోర్టు తన తీర్పులో వివరించింది.

దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ
కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే, దేశంలోని బీహార్, కేరళ, తమిళనాడు మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ‘సర్‌’ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్‌లలో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ తీర్పుతో ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన సర్వేలకు చట్టపరమైన భద్రత లభించడంతో, పెండింగ్‌లో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది.

