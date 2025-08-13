కోదండరామ్, అమీర్ అలీ ఖాన్ ఎమ్మెల్సీ నియామకం రద్దు

ఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. తెలంగాణ గవర్నర్ కోటాలో కోదండరామ్, అమీర్ అలీ ఖాన్ ఎమ్మెల్సీల నియామకం రద్దు చేసింది. రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలలో తాజా నామినేషన్లు తమ తుది తీర్పుకి లోబడే ఉంటాయని సుప్రీం వ్యాఖ్యానించింది.
బీఆర్ఎస్ నుంచి దాసోజ్ శ్రవణ్ ,సత్యానారాయణ అభ్యర్థిత్వాలను గవర్నర్ తిరస్కరించారు. తమ అభ్యర్థిత్వాన్ని తిరస్కరించడంపై గతంలో దాసోజ్ శ్రవణ్, సత్యనారాయణలు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆ పిటిషన్పై ఇవాళ విచారణ చేపట్టిన కోర్టు కీలక తీర్పుచ్చింది. తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 17కు వాయిదా వేసింది.