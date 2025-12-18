శిల్పకళా భీష్మాచార్యుడు రామ్‌ సుతార్‌ కన్నుమూత

నోయిడా: భారత శిల్పకళా రంగంలో ఒక అద్భుత శకం ముగిసింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం ‘స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ’కి ప్రాణం పోసిన దిగ్గజ శిల్పి, పద్మవిభూషణ్ రామ్ వంజీ సుతార్ (100) బుధవారం రాత్రి నోయిడాలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా వయసు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, డిసెంబర్ 17 అర్ధరాత్రి శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకున్నట్లు ఆయన కుమారుడు అనిల్ సుతార్ ప్రకటించారు.
1925లో మహారాష్ట్రలోని ధూలే జిల్లాలో జన్మించిన సుతార్.. ముంబైలోని జెజె స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ నుండి గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా నిలిచి, శిల్పకళలో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని గడించారు. శిల్పకళా ప్రపంచంలో 'కోహినూర్'గా పిలువబడే రామ్ సుతార్, తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో అనేక అద్భుత కట్టడాలను దేశానికి అందించారు. గుజరాత్లోని నర్మదా నది తీరాన కొలువుదీరిన 182 మీటర్ల సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం (స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ) ఆయన ప్రతిభకు మకుటాయమానంగా నిలుస్తుంది. వీటితో పాటు పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం, గుర్రంపై స్వారీ చేస్తున్న ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహాలు ఆయన అత్యుత్తమ సృజనల్లో ప్రధానమైనవి.
లోహాన్ని భారతీయ సంస్కృతులకు ప్రతిబింబాలుగా మార్చడంలో ఆయన అద్వితీయ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. రామ్ సుతార్ మృతి పట్ల దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శిల్పి అరుణ్ యోగిరాజ్ ఆయనను ఒక నిజమైన దార్శనికుడిగా అభివర్ణిస్తూ నివాళులర్పించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే, ఉప ముఖ్యమంత్రులు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, అజిత్ పవార్లు సుతార్ నిష్క్రమణను భారతీయ శిల్పకళలో ఒక 'స్వర్ణ యుగానికి ముగింపు'గా పేర్కొన్నారు. ‘శిల్పకళా భీష్మాచార్యుడు’గా ఆయన చేసిన సేవలు అనితర సాధ్యమని, తరతరాలకు ఆయన శిల్పాలు ప్రేరణగా నిలుస్తాయని వారు కొనియాడారు.
ఒక సాధారణ నేపథ్యం నుండి వచ్చి తన కృషితో దేశ అత్యున్నత పురస్కారాలైన పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ వంటి గౌరవాలను అందుకున్న రామ్ సుతార్ భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన సృష్టించిన స్మారక కట్టడాల రూపంలో చిరకాలం జీవించే ఉంటారు. భారతీయ చరిత్రను, గొప్ప నాయకుల ఆశయాలను తన ఉలితో శిలలపై, లోహాలపై చెక్కి ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చిన ఈ మహనీయుడి మృతి దేశ కళారంగానికి తీరని లోటు. ఆయన కుటుంబానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రులు భరోసా ఇచ్చారు.
ఇది కూడా చదవండి: పాక్ మరో దుశ్చర్య.. 40 ఏళ్ల ఆఫ్ఘన్ శిబిరాల మూసివేత