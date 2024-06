ఢిల్లీ: లోక్‌సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌ గాంధీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి వీడియో విడుదల చేశారు. నీట్‌ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలపై మోదీ ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపడమే ఇండియా కూటమి లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం(జూన్‌28) లోక్‌సభలో నీట్‌ అంశం మాట్లాడుతుండగా తన మైక్‌ కట్‌ చేశారని మండిపడ్డారు.

The INDIA Opposition bloc wants to have a constructive debate with the Government on the NEET exam and the prevailing paper leak issue.



It is unfortunate that we weren’t allowed to do so in Parliament today. This is a serious concern that is causing anxiety to lakhs of families… pic.twitter.com/zKdHwOe2LM

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 28, 2024