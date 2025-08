డెహ్రాడూన్: ఉత్తరాఖండ్‌లో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ జరిగింది. గంగోత్రీలోని ధరావలి గ్రామంపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ బృందాలు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. అయితే క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ కారణంగా పలువురు గ్రామస్థులు కొండచరియల కింద చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌లపై ఉత్తరకాశీ జిల్లా కలెక్టర్‌ ప్రశాంత్ ఆర్య అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని హర్సిల్ ప్రాంతానికి సమీపంలోని ధరాలిలో భారీ క్లౌబ్‌ బరస్ట్‌ జరిగిందని తెలిపారు.

BREAKING: Dehradun: Massive flood in the Khir Ganga river in Uttarkashi. Water carrying silt cascades into Tharali village. Many feared trapped. Disaster teams rushed. pic.twitter.com/wtXVrqYBzL

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 5, 2025