మణిపుర్‌ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం

ఇంఫాల్‌: ఈశాన్య ప్రాంతంలో రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, ప్రధాని మోదీ శనివారం మణిపుర్‌కు వచ్చారు. ఇంఫాల్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న ప్రధానికి గవర్నర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ భల్లా, రాష్ట్ర చీఫ్‌ సెక్రటరీ పునీత్‌ కుమార్‌ గోయెల్‌ స్వాగతం పలికారు. 2023లో ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రంలో హింసాత్మక ఘర్షణల తర్వాత మోదీ ఇక్కడ పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి.



