ఢిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్ప్రెస్ హైవేపై ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్యాసింజర్లకు తీసుకెళ్లే పలు బస్సులకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు మృతి చెందినట్లు సమాచారం అందుతోంది.
ఢిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్ప్రెస్ హైవేపై మంగళవారం తెల్లవారుజామున పలు బస్సులకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నంలో ఉన్నాయి.
ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం.. భారీ పొగమంచు కారణంగా బస్సులు ఒకదాన్ని మరొకటి ఢీ కొట్టాయి. అనంతరం నాలుగు బస్సులకు మంటలు అంటుకుని చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో పలువురు ఫోన్లలో తీసిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
#WATCH | Mathura, UP | Several buses catch fire on the Delhi-Agra Expressway. Casualties feared. Further details awaited. pic.twitter.com/9J3LVyeR3P
— ANI (@ANI) December 16, 2025