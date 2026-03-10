 చర్లపల్లి-కామాఖ్య అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ : తెలుగు రాష్ట్రాల రూట్‌ గైడ్‌ | New Amrit Bharat Exp Train Between Charlapalli and Kamakhya | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చర్లపల్లి-కామాఖ్య అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ : తెలుగు రాష్ట్రాల రూట్‌ గైడ్‌

Mar 10 2026 1:02 PM | Updated on Mar 10 2026 1:20 PM

New Amrit Bharat Exp Train Between Charlapalli and Kamakhya

నాగర్‌కోయిల్-చర్లపల్లి అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్: ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు(ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) తమిళనాడు, మధ్య కనెక్టివిటీనీ పెంచేందుకు రైల్వే  మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నాగర్‌కోయిల్-చర్లపల్లి  మధ్య అమృత్ భారత్ రైలును ప్రారంభించనుంది.  ఇది  దిగువ, దిగువ-మధ్యతరగతి ఆదాయ వర్గాల ప్రయాణీకులకు సరసమైన , అధిక-నాణ్యత సేవను అందించనుందని రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. 

నాగర్‌కోయిల్-చర్లపల్లి అమృత్ భారత్ రైలు: చర్లపల్లి అస్సాం రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కామాఖ్య మధ్య స్లీపర్,జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లతో  ఈ కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 2026 మార్చి 13న కామాఖ్య నుండి మొదలువుతుంది. ఈ రైలు తిరునెల్వేలి, కోవిల్‌పట్టి, నెల్లూరు  తదితర మార్గాల్లో ఏడు సోదర రాష్ట్రాలకు ప్రవేశద్వారంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతాల వైపు ప్రయాణించే సుదూర ప్రయాణీకులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన , ఖర్చుతో కూడుకున్న ప్రయాణాన్ని కలిగి ఉండటానికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. 

తెలుగులో రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది
ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గూండా సాగే ఈ ప్రయాణంలో, ఈ రైలు శ్రీకాకుళం రోడ్, విజయనగరం జంక్షన్, పెందుర్తి, దువ్వాడ, సామర్లకోట్ జంక్షన్, రాజమండ్రి, తణుకు, భీమవరం టౌన్, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు , నల్గొండ స్టేషన్లలో రెండు  ప్రయాణాల్లోనూ  ఆగుతుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సినిమా ఈవెంట్‌లో మెరిసిన అనన్య నాగల్ల (ఫొటోలు)

photo 2

విశాఖపట్నంలో వైభవంగా పైడిమాంబ తొలేళ్ల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 3

'లేచింది మహిళా లోకం' మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సందడి చేసిన పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
photo 5

కాబోయే భార్యని పరిచయం చేసిన హీరో బెల్లంకొండ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sanju Samson Reveals Sachin Tendulkar Guidance for T20 World Cup Success 1
Video_icon

Samson: నిరాశలోకి వెళ్లిపోయా..ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముందు సచిన్ నాకు కాల్ చేసి ..
BCCI Announces ₹131 Crore Reward for India T20 World Cup 2026 Victory 2
Video_icon

T20 World Cup: రూ.131 కోట్ల నగదు బహుమతి ప్రకటన
Russia President Putin Warning on Iran Israel war 3
Video_icon

అదే జరిగితే సంక్షోభం తప్పదు యుద్ధంపై పుతిన్ వార్నింగ్
BJP Vishnu Vardhan Reddy Warning to TDP MLA Kandikunta Venkata Prasad 4
Video_icon

నన్ను చంపుతారా?. బీజేపీ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వార్నింగ్
BJP Vishnu Vardhan Reddy Warning to MLA Kandikunta Prasad 5
Video_icon

వస్తే చంపేస్తామంటున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చంపినా వస్తా అంటున్న బీజేపీ నేత
Advertisement
 