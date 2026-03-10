 Parliament Budget Session: స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాసం చర్చ | No-Confidence Motion Against Speaker Om Birla Expected In Parliament Live Updates And Top News Headlines | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాసం చర్చ

Mar 10 2026 11:08 AM | Updated on Mar 10 2026 11:27 AM

No-Confidence Motion Against Speaker Om Birla Expected in Parliament Updates

Parliament Budget Session Updates:

  • కొనసాగుతున్న రెండో దఫా పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు

  • సభలో లోక్‌సభ స్పీకర్‌గా ఓం బిర్లాను తొలగించాలని తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రతిపక్ష సభ్యులు  

  • బడ్జెట్ సెషన్ మొదటి దశలో స్పీకర్‌కు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం దాఖలు చేసిన ప్రతిపక్షం

  • తీర్మానంపై సంతకం చేసిన 118 మంది సభ్యులు 

  • పార్లమెంటరీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సభ జరిగే సమయంలో మాట్లాడటానికి అనుమతించలేదని ఆరోపణలు 

    గౌరవ్ గొగోయ్, మనీష్ తివారీ, దీపేందర్ సింగ్ హుడా, జోతిమణి వంటి ప్రతిపక్ష ఎంపీలు దిగువ సభలో ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా వాదనలు

  • ప్రభుత్వం తరుఫున చర్చను ప్రారంభించనున్న కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు

  • చర్చ సమయంలో మాట్లాడనున్న సీనియర్ బీజేపీ నాయకులు అనురాగ్ ఠాకూర్, నిషికాంత్ దూబే, రవిశంకర్ ప్రసాద్, భర్తృహరి మహతాబ్

  • లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) నాయకుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్ కూడా సభలో ప్రసంగిస్తారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖపట్నంలో వైభవంగా పైడిమాంబ తొలేళ్ల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 2

'లేచింది మహిళా లోకం' మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సందడి చేసిన పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
photo 4

కాబోయే భార్యని పరిచయం చేసిన హీరో బెల్లంకొండ (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో పవర్‌‌ఫుల్‌గా హీరోయిన్ ధన్సిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Inspirational journey of Cricketer Sanju Samson 1
Video_icon

ఓ తండ్రి త్యాగం.. ఎన్నో అవమానాలు.. కట్ చేస్తే..
Social Media Harassment on Lavanya Tripathi 2
Video_icon

లావణ్య త్రిపాఠికి వేధింపులు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన లావణ్య
Trump Issues Strong Warning to Iran Over Fuel Supply Disruption 3
Video_icon

ఇరాన్ కు ట్రంప్ హెచ్చరిక యుద్ధం ముగింపుపై అనిశ్చితి
BJP Vishnu Vardhan Reddy House Arrest due to Clash With MLA Kandikunta Prasad 4
Video_icon

వస్తే దాడి చేస్తాం.. బీజేపీ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
Andhra Pradesh Chilli Farmers Struggle Amid Price Crash 5
Video_icon

కుప్పకూలిన మిర్చి ధరలు రైతులకు భారీ నష్టాలు
Advertisement
 