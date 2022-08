సాక్షి, ఢిల్లీ: సోనియా గాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఢిల్లీ హెరాల్డ్‌ హౌజ్‌ బిల్డింగ్‌లో ఉన్న యంగ్‌ ఇండియన్‌ ఆఫీస్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ED సీల్‌ వేసింది. మనీల్యాండరింగ్‌ కేసు ఆరోపణల నేపథ్యంలో బుధవారం సాయంత్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఆఫీస్‌ ప్రాంగణం తెరవరాదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈడీ.

ఇప్పటికే నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో.. సోనియాగాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలను ఈడీ గంటల తరబడి ప్రశ్నించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా న్యూఢిల్లీలోని హెరాల్డ్‌ హౌజ్‌లో సోదాలు సైతం నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో యంగ్‌ ఇండియన్‌ లిమిటెడ్‌ ఆఫీస్‌కు సీల్‌ వేసింది ఈడీ. నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ పత్రికను నడిపించిన అసోషియేట్‌ జర్నల్స్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి యంగ్‌ ఇండియన్‌ లిమిటెడ్‌ నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులోనే సోనియా గాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలకు గరిష్ట వాటాల ఉన్నాయి. ఇక హెరాల్డ్‌ హౌజ్‌ సీల్‌కు సంబంధించి ఈడీ తరపున స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.

Delhi | The Enforcement Directorate seals the National Herald office, instructing that the premises not be opened without prior permission from the agency. pic.twitter.com/Tp5PF5cnCD

#CLARIFICATION | ED seals Young Indian office at the Herald House building in Delhi as no one was available in the office during the search & thus they were not able to complete the search

The order reads that the "premises not be opened without prior permission" from the agency https://t.co/WgiCNwxqVm pic.twitter.com/UvX9iScyIH

— ANI (@ANI) August 3, 2022