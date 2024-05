మైనర్‌ బాలుడు కారు డ్రైవింగ్‌ కారణంగా ఇద్దరి ప్రాణాలు బలిగొన్న ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జరిగిన ఈ ఉదంతంలో రోజుకో కొత్త విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. అయితే పోర్షే కారు ప్రమాదం ఘటన మరవక ముందే కారు బొనెట్‌పై ఓ వ్యక్తిని ఉంచి మైనర్‌ కారు డ్రైవ్‌ చేసిన ఘటన ముంబైలో చోటుచేసుకుంది.

తన తండ్రికి చెందిన బీఎండబ్ల్యూ కారును 17 ఏళ్ల మైనర్‌ ముంబైలోని రద్దీ ప్రాంతమైన కళ్యాణ్‌ రోడ్డుపై నడిపాడు. మైనర్‌ డ్రైవ్‌ చేయడమే కాకుండా కారు బానెట్‌పై ఓ వ్యక్తి ప్రమాదకరంగా పడకుకొని ఉన్నాడు. రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వాహనదారులు చూసి షాక్‌కు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కొంతమంది తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో దీనిని రికార్డ్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో ముంబై పోలీసులు స్పందించారు. బాలుడు డ్రైవ్‌ చేసిన కారు బానెట్‌పై పడుకున్న వ్యక్తిని 21 ఏళ్ల మతాలియాగా గుర్తించారు. అతడితోపాటు కారు యజమాని అయిన బాలుడి తండ్రిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

What's wrong with people?



Even as the Pune Porsche horror hasn't faded, a man in #Mumbai was seen doing stunts on busy road.



Icing on the cake is, a 17-year-old-boy was driving the BMW on busy #Kalyan road with man lying on its bonnet.



Man and the father of teenager arrested. pic.twitter.com/9Ps0qoLaJy

— Sahil Sinha (@iSahilSinha) May 27, 2024