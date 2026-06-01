 వారెవ్వా! నటనలోనే కాదు, ఫార్మింగ్‌లోనూ సూపర్‌ స్టారే!
వారెవ్వా! నటనలోనే కాదు, ఫార్మింగ్‌లోనూ సూపర్‌ స్టారే!

Jun 1 2026 5:23 PM | Updated on Jun 1 2026 5:36 PM

నటులుగా వెండితెరపై మెరవడం మాత్రమే కాదు, సేంద్రియ వ్యవసాయం (ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్)తో ఆకట్టుకున్నారు. ఆరోగ్యంతోపాటు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడాలనే ఆలోచనతో చాలా మంది ప్రముఖులు సొంతంగా ఫామ్‌హౌస్‌లను ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్‌ ఒకరు. నటన మాత్రమే కాదు., ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్‌లోనూ సూపర్‌స్టార్ అనిపించుకుంటున్న  మోహన్‌లాల్  పచ్చని స్వర్గం గురించి తెలుసుకుందాం.

భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నటులలో ఒకరిగా ఉండటమే కాకుండా, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ ఇప్పటివరకు చూసిన అత్యంత విజయవంతమైన సూపర్‌స్టార్లలో మోహన్‌లాల్ కూడా ఒకరు. అయితే, ఆయన ఆసక్తులు సినిమాకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు.సినిమాతో పాటు థియేటర్, సంగీతం, వ్యాపారం, మ్యాజిక్ వంటి పలు రంగాల్లో తన ప్రతిభను చాటుకున్న మోహన్‌లాల్, ఎర్నాకుళం జిల్లా కరూర్ పరిధిలోని ఎలమక్కరలో ఉన్న తన ఇంటి పక్కన గల అర ఎకరం భూమిలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ (సేంద్రీయ వ్యవసాయం) చేస్తూ ఒక పచ్చని నందనవనాన్ని సృష్టించారు.

అయితే సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయాలనే ఆలోచన  కోవిడ్‌ లాక్‌డౌన్ సమయంలో హఠాత్తుగా ఏమీ ప్రారంభించలేదు. 2010ల మధ్యకాలం కాలంనుంచే ఆయన ఈ పనిలో ఉన్నారు.  అయితే, 2020-2021 కోవిడ్ లాక్‌డౌన్ల సమయంలో సినిమా షూటింగులు, ఇతర వినోద కార్యక్రమాలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో ఆయన తన పూర్తి సమయాన్ని ఈ వ్యవసాయంపైనే కేంద్రీకరించారు.

ఇక ఆయన తోటలో పండని  కూరగాయ లేదంటే అతిశయోక్తి లేదు. మోహన్‌లాల్ గతంలోనే ఒక వీడియోలో వెల్లడించినట్టు కాకరకాయ, బీన్స్, బెండకాయ, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి, బూడిద గుమ్మడికాయ, తీపి గుమ్మడికాయ, మొక్కజొన్న, కర్రపెండలం వంటి కూరగాయలు పండిస్తున్నారు.  తాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడల్లా ఇక్కడ పండిన సొంత కూరగాయలనే తింటానని ఆయన చెప్పారు. తన వ్యవసాయ క్షేత్రం ఫోటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంటూ ఉంటారు కూడా. స్థలం లేని వారు గ్రో బ్యాగుల్లో (Grow bags) అయినా తమకు కావలసిన కూరగాయలను పండించుకోవచ్చని ఆయన అందరికీ పిలుపునిచ్చారు.  అన్నట్టు మోహన్‌లాల్‌కు పెంపుడు జంతువులన్నా కూడా చాలా ప్రేమ.మరోవైపు కెమికల్స్ లేని వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు అప్పటి కేరళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వి.ఎస్. సునీల్ కుమార్ కూడా మోహన్‌లాల్‌ను అభినందించారు.

 

'దృశ్యం 3'తో సరికొత్త బాక్సాఫీస్ రికార్డులు
దృశ్యం 3తో మలయాళ బాక్సాఫీస్ చరిత్రను తిరగరాసిన మోహన్‌లాల్ మోహన్‌ లాల్‌ కరియర్‌పరంగా ఆలోచిస్తే దాదాపు 45 ఏళ్లకు పైగా సినీ కెరీర్‌లో 360 కంటే ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించి, రెండుసార్లు ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ అవార్డులు ,ప్రతిష్టాత్మక  దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును అందుకున్నారు. ఇటీవలే డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'దృశ్యం 3' (2026) మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ మూవీ మే 31, ఆదివారం నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా  రూ. 219.75 కోట్లు  కొల్లగొట్టినట్టు తెలుస్తోంది.

