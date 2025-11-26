కమ్రా టీ షర్టు వివాదం: ఉతికి ఆరేసిన బీజేపీ, శివసేన

న్యూఢిల్లీ: హాస్యనటుడు కునాల్ కమ్రా మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్)ను ఎగతాళి చేస్తున్నట్లు కనిపించే ఒక టీ-షర్టు ధరించి, ఆ ఫోటోను ఆయన తన సోషల్ మీడియాలో అకౌంట్లో పోస్ట్ చేశారు. దీనిని చూసిన బీజేపీ నేతలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అవమానకర, రెచ్చగొట్టే చర్యగా పేర్కొంటూ, కమ్రాపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
బీజేపీ సీనియర్ నేత, మహారాష్ట్ర మంత్రి చంద్రశేఖర్ బవాంకులే ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్లను ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేసే వారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారని హెచ్చరించారు. కమ్రా షేర్ చేసిన ఫొటోలో అతను ధరించిన టీ-షర్టుపై కుక్క బొమ్మతో పాటు, బీజేపీకి సిద్ధాంతపరమైన గురువైన ఆర్ఎస్ఎస్నుప్రస్తావించే కంటెంట్ ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. బీజేపీ మిత్రపక్షమైన శివసేన క్యాబినెట్ మంత్రి సంజయ్ షిర్సత్ కూడా కమ్రా చర్యను ఖండించారు. గతంలో కమ్రా.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏక్నాథ్ షిండేలపై విమర్శలు చేశారని షిర్సత్ గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు అతను ఆర్ఎస్ఎస్పై దాడి చేయడానికి సాహసించాడని, బీజేపీ దీనికి తగిన విధంగా స్పందించాలని ఆయన కోరారు.
గత మార్చిలో కమ్రా శివసేన నేత ఏక్నాథ్ షిండేపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి, వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. కమ్రా తన షోలో ఒక హిందీ సినిమా పాటను పాడుతూ, షిండేను ఎగతాళి చేశారు. దీంతో శివసేన సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, ముంబైలోని ఖార్లోని హాబిటాట్ కామెడీ క్లబ్తో పాటు ఆ షో జరిగిన హోటల్ను ధ్వంసం చేశారు. కాగా తాజా వివాదంపై కమ్రా స్పందించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రస్తావన ఉన్న ఆ ఫోటోను తాను కామెడీ క్లబ్పై క్లిక్ చేయలేదని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేశారు.
