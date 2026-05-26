 టాయిలెట్‌లో బిడ్డను కని.. వెంటిలేటర్ నుంచి విసిరేసి.. | Kerala student throws newborn out of hospital toilet ventilator | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టాయిలెట్‌లో బిడ్డను కని.. వెంటిలేటర్ నుంచి విసిరేసి..

May 26 2026 1:35 PM | Updated on May 26 2026 1:38 PM

Kerala student throws newborn out of hospital toilet ventilator

హరిపాడు: కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లా, హరిపాడు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటన అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. కడుపునొప్పిగా ఉందని చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వచ్చిన 19 ఏళ్ల విద్యార్థిని, టాయిలెట్‌లో పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. తరువాత ఆ నవజాత శిశువును ఆస్పత్రి టాయిలెట్ వెంటిలేటర్ గుండా బయటకు విసిరేసింది.

ఆస్పత్రి సిబ్బంది అప్రమత్తతతో..
తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట సమయంలో విద్యార్థిని టాయిలెట్‌లోకి వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే, బయట నుంచి పసికందు ఏడుపు వినిపించడాన్ని డ్యూటీలో ఉన్న వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది గమనించారు. డాక్టర్లు తిష, డాక్టర్ ఆల్ఫీ, నర్సింగ్ ఆఫీసర్ జిషా, సిబ్బంది వెంటనే ఆ ప్రాంతంలో గాలించారు. ఆస్పత్రి భవనం వెలుపల పడి ఉన్న శిశువును గుర్తించి రక్షించారు.

ప్రాణాపాయం నుంచి..
ఆ ప్రాంతంలో వీధి కుక్కల సంచారం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, చిన్నారికి ప్రమాదం పొంచి ఉండేది. కానీ, సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి, వేగంగా స్పందించడం వల్ల శిశువు ప్రాణాలతో దక్కింది. వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పసికందు సురక్షితంగా ఉంది. ప్రస్తుతం చిన్నారి, ఆమె తల్లి ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే తల్లికి, బిడ్డకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిద్దరినీ ఆలప్పుజ మెడికల్ కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై  పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఇది కూడా చదవండి: గోవధ నిషేధంపై పిటిషన్.. సీజేఐ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యా అల్లా... సబ్‌ కా భలా కరో! (ఫొటోలు)
photo 2

చీరలో యువరాణిలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 3

కళ్లు జిగేల్ అనిపించేలా కాజల్ ఫోటో షూట్
photo 4

'చెన్నై లవ్‌స్టోరి' మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

రుక్మిణి వసంత్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Thopudurthi Prakash Reddy Strong Reaction on Rajashekar Reddy Arrest 1
Video_icon

తోపుదుర్తి రాజశేఖరరెడ్డి అరెస్ట్.. పరిటాల సునీత కు ప్రకాష్ రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
US Strikes Iranian Naval Base in Bandar Abbas So Tensions Rise 2
Video_icon

ఒకవైపు చర్చలు మరో వైపు దాడులు
Gannavaram Airport on Alert Due to Ebola Virus Spread in Africa 3
Video_icon

గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఎబోలా అలర్ట్ ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్
Debate On AP Mega DSC, Pawan Kalyan Shocking Comments On CM Vijay 4
Video_icon

సీఎం విజయ్ పై పవన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Delhi CM Rekha Gupta Chair Controversy 5
Video_icon

ఢిల్లీ సీఎం కుర్చీపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ
Advertisement
 