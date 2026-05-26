 గోవధ నిషేధంపై పిటిషన్.. సీజేఐ ఘాటు వ్యాఖ్యలు! | Supreme Court Rejects Urgent Plea on Anti Cow Slaughter Law Ahead of Bakrid | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోవధ నిషేధంపై పిటిషన్.. సీజేఐ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

May 26 2026 12:54 PM | Updated on May 26 2026 12:58 PM

Supreme Court Rejects Urgent Plea on Anti Cow Slaughter Law Ahead of Bakrid

న్యూఢిల్లీ: బక్రీద్ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో దేశవ్యాప్తంగా గోవధ నిషేధ చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం పై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. పండుగకు కేవలం రెండు రోజుల ముందు ఈ అభ్యర్థన రావడంపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది.

చివరి నిమిషంలో పిటిషన్ ఎందుకు?
అఖిల భారత హిందూ మహాసభ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు సతీష్ కుమార్ అగర్వాల్ ఈ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. గోవధను నిషేధించే చట్టాలను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని, అలాగే వధశాలల నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మార్గదర్శకాలను రూపొందించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని ఆయన కోరారు. బుధవారమే ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టాలని న్యాయవాది బారున్ కుమార్ సిన్హా కోర్టును కోరారు.

సుప్రీంకోర్టు ఘాటు స్పందన
ఈ అభ్యర్థనను విన్న వెంటనే ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఘాటుగా స్పందించింది. ‘పండుగకు ఒక్కరోజు ముందు మీకు ఇది గుర్తుకొచ్చిందా? ఇందులో ఎటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి లేదు. ధన్యవాదాలు’ అని వ్యాఖ్యానిస్తూ, విచారణను చేపట్టేందుకు స్పష్టంగా నిరాకరించింది. సమయానుకూలంగా కాకుండా, పండుగ వేళ ఇలాంటి అంశాలను కోర్టు ముందుకు తేవడంపై ధర్మాసనం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

న్యాయపరమైన పరిణామాలు
ప్రస్తుతానికి ఈ పిటిషన్‌పై ఎలాంటి అత్యవసర ఉత్తర్వులు జారీ కాకపోవడంతో, పాత చట్టాలు, మార్గదర్శకాల ప్రకారమే పండుగ ఏర్పాట్లు కొనసాగనున్నాయి. చట్టాల అమలు, వధశాలల నియంత్రణకు సంబంధించి పిటిషనర్ లేవనెత్తిన అంశాలను తదుపరి సాధారణ విచారణలో పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. అత్యవసర విచారణ కోరిన న్యాయవాది విజ్ఞప్తిని కోర్టు తిరస్కరించడంతో, ఈ వివాదం ప్రస్తుతానికి సద్దుమణిగింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో యువరాణిలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 2

కళ్లు జిగేల్ అనిపించేలా కాజల్ ఫోటో షూట్
photo 3

'చెన్నై లవ్‌స్టోరి' మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

రుక్మిణి వసంత్.. ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)
photo 5

యాక్షన్‌ హీరో అర్జున్ ‘బ్లాస్ట్ జోన్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Key Meeting With Party Leaders over SIR 1
Video_icon

SIRపై YS జగన్ కీలక సమావేశం
Petrol Bomb On Young Woman's Home In Coimbatore 2
Video_icon

కోయంబత్తూరులో దారుణం.. యువతి ఇంటిపై పెట్రోల్ బాంబులు..
Rebel AIADMK MLAs join in TVK Vijay Party 3
Video_icon

అన్నాడీఎంకేకు బిగ్ షాక్ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే లోకి జంప్
Tension On Karnataka leadership change decision 4
Video_icon

ఢిల్లీకి చేరుకున్న సిద్దరామయ్య, DK శివప్రసాద్
KK Travels Bus Crash on Hyderabad to Dharmavaram Route 5
Video_icon

బస్సు బోల్తా.. 15 మందికి గాయాలు ..
Advertisement
 