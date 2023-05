సాక్షి, తిరుపతి/నెల్లూరు: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) ఖాతాలో మరో ఘనత వచ్చి చేరింది. శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం షార్‌(సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్) జీఎస్‌ఎల్‌వీ ఎఫ్‌-12 రాకెట్‌ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 19 నిమిషాల తర్వాత విజయవంతంగా ఎన్‌వీఎస్‌-01 శాటిలైట్‌ను విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ప్రయోగం సక్సెస్‌ కావడంతో.. పరస్సరం అభినందనలు తెలియజేసుకున్నారు సైంటిస్టులు.

సోమవారం ఇస్రో నిర్వహించిన ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో.. పూర్తి స్థాయిలో స్వదేశీ నావిగేషన్‌ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుంది. పన్నెండేళ్ల పాటు సదరు ఉపగ్రహం సేవలు అందించనుంది. త్వరలో నావిక్‌ పేరుతో దేశీయ నావిగేషన్‌ సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

GSLV-F12/ NVS-O1 Mission is accomplished.

After a flight of about 19 minutes, the NVS-O1 satellite was injected precisely into a Geosynchronous Transfer Orbit.

Subsequent orbit-raising manoeuvres will take NVS-01 into the intended Geosynchronous orbit.

— ISRO (@isro) May 29, 2023