ఆర్సీబీ అభిమానులకు అన్యాయం.. డీకే శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు

బెంగళూరు: ప్రస్తుతం "రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు" ఫ్యాన్స్ పుల్ఖుషీతో ఉన్నారు. ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ఛాంపియన్స్గా నిలవడంతో సంతోషంతో ఉబ్బితబ్బవుతున్నారు. ఈ హ్యాపీ మూమెంట్లో కర్ణాటకకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆర్సీబీ విజయోత్సవాల సంబరాల్లో డీకే శివకుమార్ మాట్లాడుతూ... గుజరాత్లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ ఒకవేళ బెంగళురులో జరిగుంటే ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ చాలా సంతోషపడేవారు. ఆర్సీబీ అభిమానులకు ఫైనల్ విషయంలో అన్యాయం జరిగింది" అన్నారు.
కాగా ఈరోజు గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గుజరాత్ టైటాన్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. GT 156 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా విరాట్ కోహ్లీ 75 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి ఆర్సీబీని గెలిపించారు. కాగా ఆర్సీబీ గతేడాది సైతం ఐపీఎస్ టైటిల్ గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.