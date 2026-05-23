మూడోసారి పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు

వాహనదారులకు మరోసారి షాక్ తగిలింది. దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు మళ్లీ పెరిగాయి. లీటర్ పెట్రోల్కు 87 పైసలు, డీజిల్పై 91 పైసలు పెంచుతూ ఆయిల్ కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. పెరిగిన ధరలు శనివారం ఉదయం నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. రెండు వారాల వ్యవధిలో ఇది మూడోసారి పెంపు అనేది అందరికీ తెలిసిందే.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఎఫెక్ట్తో.. అధిక ధరలకు క్రూడాయిల్ను కొనుగోలు చేస్తూ నష్టపోతున్నామని భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన ఆయిల్ కంపెనీలు గగ్గోలు పెడుతూ వచ్చాయి. ఒక అంచనా ప్రకారం ఆ లెక్క రూ.1,600 కోట్లు ఉందని.. వినియోగదారులపై ఆ భారం వేయకుండా వచ్చామని ఇన్నాళ్లు చెప్పాయి. మరోవైపు కేంద్రం కూడా ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలో ఉంచేందుకు ఇంధన ధరలు పెంచలేదని.. ఇప్పుడు తప్పనిసరిలో పెంపునకు అనుమతిస్తున్నామని అంటోంది.
ఇటీవలె రెండింటిపైనా రూ.3 చొప్పున పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ వెంటనే పెట్రోల్పై 86 పైసలు, డీజిల్పై 83 పైసలు పెంచుతూ ఆయిల్ కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇప్పుడు మూడోసారి పెంచేశాయి.
దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న అమెరికా–ఇరాన్ యుద్ధం, హర్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం కారణంగా నౌకా రవాణా ఆగిపోవడంతో చమురు, వాయువు సరఫరాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అయితే మరోసారి యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడం.. హర్ముజ్ ఉద్రిక్తతలు చల్లారకపోవడంతో ఈ పెంపు ఇక్కడితో ఆగకపోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
✔️ తాజా పెంపు తర్వాత ప్రధాన నగరాల్లో కొత్త ధరలు ఇలా ఉన్నాయి (పెట్రోల్ 87 పైసలు, డీజిల్ 91 పైసలు పెరిగిన తర్వాత):
- ఢిల్లీ: పెట్రోల్ ₹99.50, డీజిల్ ₹92.41
- ముంబై: పెట్రోల్ ₹108.27, డీజిల్ ₹94.77
- హైదరాబాద్: పెట్రోల్ ₹112.23, డీజిల్ ₹100.44
- కోల్కతా: పెట్రోల్ ₹110.18, డీజిల్ ₹96.76
- చెన్నై: పెట్రోల్ ₹105.53, డీజిల్ ₹97.13
- బెంగళూరు: పెట్రోల్ ₹107.69, డీజిల్ ₹95.73
- పాట్నా: పెట్రోల్ ₹110.27, డీజిల్ ₹96.52
- జైపూర్: పెట్రోల్ ₹109.76, డీజిల్ ₹95.23
- తిరువనంతపురం: పెట్రోల్ ₹112.11, డీజిల్ ₹101.00
- చండీగఢ్: పెట్రోల్ ₹99.03, డీజిల్ ₹87.19
- విజయవాడ (ఏపీ): పెట్రోల్ ₹115.35, డీజిల్ ₹103.08
- విశాఖపట్నం (ఏపీ): పెట్రోల్ ₹113.83, డీజిల్ ₹101.23